Белла Хадид в кожаной горчичной куртке и черных брюках пришла в ТЦР Лондона

Модель Белла Хадид нашла время для покупок в Лондоне во вторник, когда она заехала в Селфриджес.
24-летняя супермодель привлекла внимание в сочетании кожаной горчичной куртки и черных брюк, когда она направлялась домой после утомительного дня покупок, пишет dailymail.co.uk.
Белла выглядела стильно в элегантном пиджаке, который она носила поверх сидрово-коричневого свободного пиджака и белой футболки с рисунком.
Звездочка выглядела типично шикарно в яркой повязке на голову в клетку, которую она использовала, чтобы соскрести с лица свои кудрявые прядки до плеч.
Сама юная Хадид надела аксессуары с ожерельем в виде буквы «B», при этом она закрывала глаза от камер тонкими солнцезащитными очками.
Она вышла в паре повседневных черно-белых кроссовок Adidas - идеально подходящих для того, чтобы чувствовать себя комфортно, пока она делает покупки.
Уроженка Калифорнии сияла, когда она носила умеренный макияж, добавляя лишь легкий хайлайтер на свои красивые черты лица и легкую бронзовую матовую помаду.
Белла и ее брат присоединились к своим партнерам Марку Калману, 33 года, и Дуа в недавней поездке на Ибицу перед их пребыванием в Лондоне.
Ранее на этой неделе их романтическое путешествие подошло к концу в понедельник, когда они были замечены, покидая потрясающий остров на частном самолете.
Белла и Марк официально заявили о своих отношениях в Instagram в июле этого года, опубликовав теперь удаленный пост на странице модели в Instagram.