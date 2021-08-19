Белла Хадид в кожаной горчичной куртке и черных брюках пришла в ТЦР Лондона
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Белла Хадид в кожаной горчичной куртке и черных брюках пришла в ТЦР Лондона

9:04:548/19/2021,GABRIELLA ФЕРЛИТАФото: GC Images
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Белла Хадид- супермодель палестино-голландского происхождения.

24-летняя супермодель привлекла внимание в сочетании кожаной горчичной куртки и черных брюк

Модель Белла Хадид нашла время для покупок в Лондоне во вторник, когда она заехала в Селфриджес.

24-летняя супермодель привлекла внимание в сочетании кожаной горчичной куртки и черных брюк, когда она направлялась домой после утомительного дня покупок, пишет dailymail.co.uk.
Белла выглядела стильно в элегантном пиджаке, который она носила поверх сидрово-коричневого свободного пиджака и белой футболки с рисунком.
Звездочка выглядела типично шикарно в яркой повязке на голову в клетку, которую она использовала, чтобы соскрести с лица свои кудрявые прядки до плеч.

Сама юная Хадид надела аксессуары с ожерельем в виде буквы «B», при этом она закрывала глаза от камер тонкими солнцезащитными очками.
Она вышла в паре повседневных черно-белых кроссовок Adidas - идеально подходящих для того, чтобы чувствовать себя комфортно, пока она делает покупки.

Уроженка Калифорнии сияла, когда она носила умеренный макияж, добавляя лишь легкий хайлайтер на свои красивые черты лица и легкую бронзовую матовую помаду.

Белла и ее брат присоединились к своим партнерам Марку Калману, 33 года, и Дуа в недавней поездке на Ибицу перед их пребыванием в Лондоне.
Ранее на этой неделе их романтическое путешествие подошло к концу в понедельник, когда они были замечены, покидая потрясающий остров на частном самолете.

Белла и Марк официально заявили о своих отношениях в Instagram в июле этого года, опубликовав теперь удаленный пост на странице модели в Instagram.

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