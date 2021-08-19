Необычайные поздравления для фотографов и не только во всемирный день фотографии 19 августа: красивые картинки для каждого внутри

Пусть ракурс будет самым лучшим,
А фокус — только на успех.
И в панораме дней везучих
Во всём сопутствует успех.
Пред вами жизнь пускай откроет
Весь спектр отличных перспектив,
Пусть с самой искренней улыбкой
Вам люди смотрят в объектив!
Твои работы — просто заглядение.
В них радость есть и умиротворение,
Есть много света, воли, доброты,
Изысканной и милой красоты.
Я с Днем фотографа сердечно поздравляю.
Достичь вершин успеха пожелаю.
И славы, и признания, и силы.
Чтобы судьба тебя от бед хранила!
Чтобы любовь пришла к тебе большая,
На творчество и радость вдохновляя.
Чтоб счастье в доме было навсегда,
Чтоб обходила стороной беда!
Мастер кадра, пусть сегодня
Будет чистым объектив,
Пусть удачны будут снимки,
Не качается штатив,
Пусть твоя не меркнет вспышка,
Освещая все вокруг,
А простая фото-птичка
Птицей счастья станет вдруг!
«Остановись мгновенье, ты — прекрасно!».
В устах фотографа, слова звучат, как быль.
Я поздравляю мастеров прекрасных,
В руках, которых вместо кисти объектив.
Пускай на снимках ваших только радость,
Застынет в вечности, как доброй сказки миг.
Работ волшебных красочность и яркость,
Сверкает чистым блеском, как родник.
Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru