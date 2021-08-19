Необычайные поздравления для фотографов и не только во всемирный день фотографии 19 августа: красивые картинки для каждого внутри
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19.08
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Необычайные поздравления для фотографов и не только во всемирный день фотографии 19 августа: красивые картинки для каждого внутри

7:27:058/19/2021Фото: 100cards.ru
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День фотографа — это профессиональный праздник людей, посвятивших свою жизнь фотографии.

День фотографа

Пусть ракурс будет самым лучшим,
А фокус — только на успех.
И в панораме дней везучих
Во всём сопутствует успех.

Пред вами жизнь пускай откроет
Весь спектр отличных перспектив,
Пусть с самой искренней улыбкой
Вам люди смотрят в объектив!

День фотографа

Твои работы — просто заглядение.
В них радость есть и умиротворение,
Есть много света, воли, доброты,
Изысканной и милой красоты.

Я с Днем фотографа сердечно поздравляю.
Достичь вершин успеха пожелаю.
И славы, и признания, и силы.
Чтобы судьба тебя от бед хранила!

Чтобы любовь пришла к тебе большая,
На творчество и радость вдохновляя.
Чтоб счастье в доме было навсегда,
Чтоб обходила стороной беда!

День фотографа

Мастер кадра, пусть сегодня
Будет чистым объектив,
Пусть удачны будут снимки,
Не качается штатив,

Пусть твоя не меркнет вспышка,
Освещая все вокруг,
А простая фото-птичка
Птицей счастья станет вдруг!

День фотографа

«Остановись мгновенье, ты — прекрасно!».
В устах фотографа, слова звучат, как быль.
Я поздравляю мастеров прекрасных,
В руках, которых вместо кисти объектив.

Пускай на снимках ваших только радость,
Застынет в вечности, как доброй сказки миг.
Работ волшебных красочность и яркость,
Сверкает чистым блеском, как родник.

Источник: 100cards.ru, pozdravok.ru

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