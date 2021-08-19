Сильные поздравления для мотострелковых войск в праздник 19 августа: Необычайные открытки и добрые слова
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Сильные поздравления для мотострелковых войск в праздник 19 августа: Необычайные открытки и добрые слова

8:39:208/19/2021Фото: fresh-cards.ru
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Самые многочисленные из Сухопутных войск – мотострелковые.

День мотострелковых войск

Пехотинцы – верные страны сыны,
Своей Родине они клятвенно верны,
В мирное время и в часы войны,
На передовой всегда они.
Сегодня вас сердечно поздравляем,
Мужества, терпения и выдержки желаем,
Пусть вам сюрпризы готовит судьба,
Пусть новости хорошие радуют всегда.

День мотострелковых войск

Сухопутные войска надёжный щит и оплот,
Ваш девиз – всегда вперёд,
Спокойно может жить страна,
Свою безопасность доверяет вам она.
Сегодня праздник, примите поздравления,
Пусть служба вам приносит вдохновенье,
Пусть вам везёт во всём всегда,
Пускай Господь хранит от бед и зла.

День мотострелковых войск

На страже мира и покоя вы,
Надёжные защитники нашей страны,
Служба ваша опасна и трудна,
Храбростью наделены сухопутные войска,
С праздником вас поздравляем,
Спокойной службы искренне желаем,
Здоровья крепкого, мира и добра,
Радости, удачи и семейного тепла.

Источник: fresh-cards.ru, pozdravik.ru

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