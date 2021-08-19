Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 августа 2021 в России и мире
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 августа 2021 в России и мире

7:40:548/19/2021Фото: Курьер.Среда.Бердск
0

Все праздники и важные памятные даты России и мира на 19 августа 2021 года.

открытка
19 августа - русской тельняшке 147 лет!

• Преображение Господне
• Всемирный день фотографии (World Photography Day)
• День рождения русской тельняшки
• День Мотострелковых войск РФ
• День превращения в бабочку
• День почтовой марки (День филателии)
• Международный день орангутана (International Orangutan Day)
• День врача китайской медицины
• Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day)
• Международный день банта (International Bow Day)
• Мусульманский день Ашура (Ashoora)
• Международный день подражания Джа-Джа Бинксу (International Talk Like Jar Jar Binks Day)
• Католический праздник святого Людовика Тулузского (Feast of Saint Louis Of Toulouse)
• Католический праздник святого Иоанна Эда (Feast of Saint John Eudes)
• День пасечника - Украина
• День картофеля (National Potato Day) - США
• День горячей и острой пищи (National Hot and Spicy Food Day) - США
• День гражданской защиты - ПМР
• День независимости (Afghan Independence Day) - Афганистан
• Праздник танца паневритмия (PanEuRhythmy Festival) - Болгария
• Праздник «Тамхарит» (Tamkharit) - Сенегал
• День коктейля «Чёрная корова» (Black Cow Root Beer Float Day) - США
• День авиации (National Aviation Day) - США
• День Августовской революции (August Revolution Commemoration Day) - Вьетнам
• Племенной день (Ibumin Earoeni Day) - Науру
• День рождения кронпринцессы Метте-Марит (Birthday of Crown Princess Mette-Marit) - Норвегия
• День Мануэля Кесона (Manuel Luis Quezon Day) - Филиппины
• День мягкого мороженного (National Soft Ice Cream Day) - США
• Праздник святого Магинуса (Feast of Saint Maginus) - Испания
• Именины у Архипа, Макара, Михаила, Петра, Митрофана
• Яблочный спас

Важные даты

1687 в Березове Олонецкого уезда России более тысячи человек сожгли себя в знак протеста против перехода на трёхперстное крещение.
1722 битва на реке Инчхе в рамках Персидского похода Петра I.
1790 казнь писателя А. Радищева заменена 10-летней каторгой.
1839 под Санкт-Петербургом открыта Пулковская обсерватория.
1856 в США запатентован способ получения сгущенного молока.
1874 тельняшка утверждена в качестве формы матросов на русском флоте.
1923 первое советское научно-исследовательское судно, «Персей», вышло в свой первый рейс.
1925 открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, проходившая на месте парка им. Горького в Москве. Выставка являлась предшественницей ВДНХ.
1947 впервые синтезирован витамин А.
1981 в составе Первого Главного управления КГБ СССР создана Группа специального назначения «Вымпел».
1982 запуск космического корабля Союз Т-7.
1991 попытка государственного переворота (ГКЧП) в СССР.
1993 в Санкт-Петербурге основана российская рок-группа «Ночные Снайперы».
1996 анонсирован интернет-браузер Netscape Navigator 3.0.

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

Ей было 31: на дне озера нашли тумбочку с телом россиянки
7 погибли сразу: ополченец расстрелял своих в ДНР
Как убит мэр Кривого Рога: разгадку смерти нашли рядом с трупом
Труп на площади в Москве оказался сыном артиста РФ
Сбившая насмерть детей сделала громкое заявление
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Мужчина восстал из мертвых на глазах у всех
Васильева уволена: важные детали произошедшего
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Убийца детей в Казани впервые сказал, зачем убивал
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Тело на площади в Москве: он оказался сыном артиста России
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Анекдот Вассермана про блондинок: хохочет вся страна
праздникикакой сегодня праздникважные датыважные события
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

С праздником!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 августа 2021 в России и мире
7:40:54 8/19/2021
Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 августа 2021 в России и мире
Необычайные поздравления для фотографов и не только во всемирный день фотографии 19 августа: красивые картинки для каждого внутри
7:27:05 8/19/2021
Необычайные поздравления для фотографов и не только во всемирный день фотографии 19 августа: красивые картинки для каждого внутри
С днем рождения тельняшки полосатые поздравления для каждого моряка и не только: Прикольные открытки для смс
7:11:59 8/19/2021
С днем рождения тельняшки полосатые поздравления для каждого моряка и не только: Прикольные открытки для смс
Как заражаются на футбольных матчах игроки и болельщики: исследование
7:00:26 8/19/2021
Как заражаются на футбольных матчах игроки и болельщики: исследование
БердскПрогремит ли гроза над Бердском в Преображение Господне 19 августа
6:30:24 8/19/2021
Прогремит ли гроза над Бердском в Преображение Господне 19 августа
Тысячи поддельных карт вакцины против коронавируса изымают в США
6:00:16 8/19/2021
Тысячи поддельных карт вакцины против коронавируса изымают в США
Магнитная буря 19 августа 2021 года: геоудары накануне космического шторма
5:45:36 8/19/2021
Магнитная буря 19 августа 2021 года: геоудары накануне космического шторма
Добрые слова и ошеломительные открытки в Преображение Господне для отправки в смс и whatsapp
5:36:11 8/19/2021
Добрые слова и ошеломительные открытки в Преображение Господне для отправки в смс и whatsapp
Бананы стали замораживать для предотвращения потемнения: как их есть?
5:30:08 8/19/2021
Бананы стали замораживать для предотвращения потемнения: как их есть?
Мужчина установил мировой рекорд по выпивке 2-литровой бутылки содовой менее чем за 20 секунд
5:01:39 8/19/2021
Мужчина установил мировой рекорд по выпивке 2-литровой бутылки содовой менее чем за 20 секунд