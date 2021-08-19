Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 19 августа 2021 в России и мире

• Преображение Господне
• Всемирный день фотографии (World Photography Day)
• День рождения русской тельняшки
• День Мотострелковых войск РФ
• День превращения в бабочку
• День почтовой марки (День филателии)
• Международный день орангутана (International Orangutan Day)
• День врача китайской медицины
• Всемирный день гуманитарной помощи (World Humanitarian Day)
• Международный день банта (International Bow Day)
• Мусульманский день Ашура (Ashoora)
• Международный день подражания Джа-Джа Бинксу (International Talk Like Jar Jar Binks Day)
• Католический праздник святого Людовика Тулузского (Feast of Saint Louis Of Toulouse)
• Католический праздник святого Иоанна Эда (Feast of Saint John Eudes)
• День пасечника - Украина
• День картофеля (National Potato Day) - США
• День горячей и острой пищи (National Hot and Spicy Food Day) - США
• День гражданской защиты - ПМР
• День независимости (Afghan Independence Day) - Афганистан
• Праздник танца паневритмия (PanEuRhythmy Festival) - Болгария
• Праздник «Тамхарит» (Tamkharit) - Сенегал
• День коктейля «Чёрная корова» (Black Cow Root Beer Float Day) - США
• День авиации (National Aviation Day) - США
• День Августовской революции (August Revolution Commemoration Day) - Вьетнам
• Племенной день (Ibumin Earoeni Day) - Науру
• День рождения кронпринцессы Метте-Марит (Birthday of Crown Princess Mette-Marit) - Норвегия
• День Мануэля Кесона (Manuel Luis Quezon Day) - Филиппины
• День мягкого мороженного (National Soft Ice Cream Day) - США
• Праздник святого Магинуса (Feast of Saint Maginus) - Испания
• Именины у Архипа, Макара, Михаила, Петра, Митрофана
• Яблочный спас
Важные даты
1687 в Березове Олонецкого уезда России более тысячи человек сожгли себя в знак протеста против перехода на трёхперстное крещение.
1722 битва на реке Инчхе в рамках Персидского похода Петра I.
1790 казнь писателя А. Радищева заменена 10-летней каторгой.
1839 под Санкт-Петербургом открыта Пулковская обсерватория.
1856 в США запатентован способ получения сгущенного молока.
1874 тельняшка утверждена в качестве формы матросов на русском флоте.
1923 первое советское научно-исследовательское судно, «Персей», вышло в свой первый рейс.
1925 открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, проходившая на месте парка им. Горького в Москве. Выставка являлась предшественницей ВДНХ.
1947 впервые синтезирован витамин А.
1981 в составе Первого Главного управления КГБ СССР создана Группа специального назначения «Вымпел».
1982 запуск космического корабля Союз Т-7.
1991 попытка государственного переворота (ГКЧП) в СССР.
1993 в Санкт-Петербурге основана российская рок-группа «Ночные Снайперы».
1996 анонсирован интернет-браузер Netscape Navigator 3.0.
Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend