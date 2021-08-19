Какой сегодня церковный праздник 19 августа 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 18 августаУспенский пост 6 день
Преображение Господне
Народные праздники
Яблочный Спас
Это народно-христианский праздник, второй из Спасов.
В этот день принято посещать храмы, освещать ягоды и фрукты. На богослужения стараются надевать белую одежду. Также посещают кладбища и оставляют на могилах умерших родственников освященные плоды.
К этому сроку хозяйки начинают собирать яблоки. Из них пекут пироги, делают варенье и компоты на зиму.
В этот день запрещается заниматься тяжелым физическим трудом, убирать, шить и вязать. Нельзя убивать насекомых, иначе можно спугнуть удачу.
Ясная погода сулит сухую осень.
Преображение Господне
Этот христианский праздник приурочен к преображению Иисуса Христа перед апостолами Петром, Иоанном и Иаковом.
В этот день принято посещать богослужения в храмах, после чего люди отправляются на кладбища. На могилах умерших родственников оставляют освященные яблоки.
В этот день нельзя выполнять тяжелую физическую работу, убираться в доме, шить, вязать. Запрещено убивать или сгонять насекомых.
Если в этот праздник угостить кого-то урожаем из своего сада, то следующий год пройдет в достатке.
Приметы
- Каков этот день, таков Покров (14 октября) и таков январь.
- Если аисты начинали готовиться к отлету за неделю перед Спасом, это значило, что зима наступит рано и будет морозная, а весна будет теплее, чем обычно; если после Спаса – осень будет теплая, зима поздняя, весна холодная.
- Сухой день на второй Спас предвещает сухую осень, мокрый – мокрую осень, ясный – суровую зиму.
- Появились рыжики – жди осенних опят.
- Стадо к вечеру разревелось – к дождю.
Источник: my-calend