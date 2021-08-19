Гороскоп на 20 августа 2021 года: самое главное для каждого индивидуально

Овен
Сегодня вам не захочется прислушиваться к мнению других людей, поскольку вы будете сомневаться в правильности их взглядов. Однако звёзды советуют занять вам выжидательную позицию и ни с кем не вступать в спор. Обратите внимание на состояние здоровья.
Телец
Ваш жизненный потенциал сегодня неумолимо растет, а потому день ожидается очень позитивным. Однако окружающие могут неправильно вас понять, поэтому будьте к ним внимательнее.
Близнецы
Вселенная сегодня настроена к вам очень хорошо. День можно использовать для любой работы, которую нужно выполнять коллективно. Постарайтесь вечером задуматься об изменениях в своей личной жизни. В проблемных отношениях постарайтесь найти компромисс.
Рак
Для вашей работы день будет очень благоприятным, поскольку любые переговоры и заключения контрактов пройдут на "ура". Вполне возможно, что вам придется отстаивать свою точку зрения , постарайтесь при этом не попасть под чужое влияние.
Лев
Первую половину дня очень хорошо посвятить занятиям спортом или длительным прогулкам, потому что после обеда вы почувствуете себя уставшими. Если в семье были проблемы, то сегодня отношения могут нормализоваться. Настройтесь искать компромисс.
Дева
Сегодня вам предстоит пережить какое-то событие, которое заставит вас серьёзно посмотреть на имеющиеся отношения в личной жизни. Постарайтесь не принимать судьбоносных решений, а если отношения разорваны, не спешите заводить новых знакомств.
Весы
Этот день будет очень благоприятен у вас для принятия серьезных решений, таких как вступление в брак или решение о смене работы. Очень возможно улучшение вашего финансового положения. Постарайтесь быть терпеливее в отношениях с внешним окружением.
Скорпион
Этот день вам принесет спокойствие и новые источники заработка, что непременно скажется на улучшении вашего финансового положения. Строго избегайте участия сплетнях и не прислушивайтесь к чужим советам. Вечер желательно провести дома.
Стрелец
Сегодня вам не стоит приниматься ни за какие новые дела, поскольку все они обречены на провал. Займитесь решением старых проблем. Если вам потребуется помощь, вы можете её смело попросить у друзей или родных.
Козерог
Если вы наметили для себя какое-то новое дело, то сначала определите границы своих возможностей и постарайтесь не повышать планку, выдавая желаемое за действительное. В семейной жизни можно ожидать серьезных перемен.
Водолей
Сегодня вы можете рассчитывать на поддержку Вселенной, а потому сможете очень легко осуществить множество поставленных перед собою задач. Если сегодня поступит интересное предложение, принимайте его, поскольку оно способно принести хорошую прибыль.
Рыбы
Этот день будет для вас очень спокойным и очень хорошим. Сегодня можно очистить голову от ненужных мыслей, пооткровенничать со своим близким человеком. В личных отношениях всё стабильно и очень тепло. Вечером можно ожидать друзей.