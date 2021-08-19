Размер некоторых пособий в России вырастет с 1 сентября 2021 года

Уже со следующего месяца, 1 сентября, размер некоторых пособий в стране вырастет. Так, например, 1 сентября 2021 года родители всех детей до 8 лет смогут получать максимальные выплаты по больничному листу. Причём независимо от стажа. В данный момент многие родители теряют в деньгах, если вынуждены перестать работать из-за болезни ребёнка. Пособие по временной нетрудоспособности может быть меньше, чем зарплата.
— Например, если мама, которая берёт больничный, имеет стаж меньше 5 лет, то она получит выплату в размере 60% от среднедневного заработка. Если стаж от 5 до 8 лет — 80%. На 100% она может рассчитывать, только если общий стаж более 8 лет. Размер максимальной выплаты по больничному листу сейчас составляет 2434,25 рубля в день. Но не стоит также забывать, что суммы зависят от уровня заработной платы родителя и наличия сведений о зарплате за последние два года, — пояснила партнер юридической компании PG Partners Светлана Петрикова.
Максимальная ставка может быть, если мама за последние два года получала больше 70 тысяч рублей. Формула для расчета такая: нужно сложить доходы за последние два года и разделить эту сумму на 730 (количество рабочих дней за это время). Получившаяся цифра — это и есть среднедневной заработок. Её надо умножить на количество дней больничного.
- Периодом для расчёта больничных в 2021 году будут 2019 и 2020 годы. Например, если зарплата матери в 2020 году — 30 тысяч рублей в месяц, а в 2019 году она составляла 25 тысяч рублей, то (25 000×12+30 000×12)/730=904,1 — среднедневной заработок.
На больничном с ребёнком до 8 лет женщина была 10 дней. Значит, надо 904,1×10=9 041 рубль. Такое пособие она должна получить независимо от того, сколько лет проработала, отметила Светлана Петрикова.
Отметим, что также в России начались выплаты на детей к 1 сентября.