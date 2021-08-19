Чудодейственная молитва Господу нашему Иисусу Христу 19 августа в Преображение Господне 19 августа: о чем стоит помолиться каждому верующему?
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Чудодейственная молитва Господу нашему Иисусу Христу 19 августа в Преображение Господне 19 августа: о чем стоит помолиться каждому верующему?

9:10:148/19/2021Фото: pixabay
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На службу читаются отрывки из Евангелий, описывающие события  того дня. Люди сегодня молятся Богу об укреплении веры, о помощи в поиске правильного пути, о прощении грехов, а также благодарят Господа за все то, что мы имеем. 

молитвослов
Сегодня все могут прочесть очень сильную молитву

Один из самых крупных праздников церковного календаря отмечается сегодня, 19 августа. Это Преображение Господне, явившее всем верующим Божественную суть Иисуса при его человеческой природе. События произошли на Фаворской горе за 40 дней до земной смерти Христа. Праздник перенесен церковью на август - так часто делали в древние времена, перекрывая славянские праздники.

Сегодня во всех церквях пройдут праздничные литургии, которые рекомендуется посетить всем православным. На службу принято приносить урожаи яблок для освящения в качестве благодарности Богу за данный нам урожай.

На службу читаются отрывки из Евангелий, описывающие события  того дня. Люди сегодня молятся Богу об укреплении веры, о помощи в поиске правильного пути, о прощении грехов, а также благодарят Господа за все то, что мы имеем.


Молитва


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