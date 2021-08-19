Истинное число инфицированных коронавирусом в Бердске рассекречено
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19.08
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Истинное число инфицированных коронавирусом в Бердске рассекречено

9:00:598/19/2021Фото: pixabay
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Всего в городе зарегистрировано 2241 случай коронавирусной инфекции.

пробирки
Число зараженных уменьшается
Сюжет: Третья волна коронавируса
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По данным оперативного штаба на 19 августа в Бердске под медицинским наблюдением находится 645 жителей. За прошедшие сутки взято 166 тестов на коронавирус. Выздоровевших и выписанных за все время пандемии - 2 094. На сегодняшний день выявлено 7 новых пациентов с положительным COVID-19. Всего в городе зарегистрировано 2241 случай коронавирусной инфекции.

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