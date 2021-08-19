Алла Пугачева выложила редкое фото, на котором видны все ее морщины

Накануне известная российская певица Алла Пугачева выложила в своем профиле в Инстаграм новое фото. На нем дива сфотографировала свое лицо с близкого расстояния. Снимок она подписала так:
- Вот и морщинки уже под глазами.Не улыбаться что ли совсем?Как?Если радостью полон наш Замок. Пусть появляются. NO PROBLEM!!!
В комментариях поклонники сразу стали говорить Алле Борисовне, что она потрясающе выглядит, а никаких морщин нет и в помине.
- Улыбаться всегда и радоваться жизни! Главное- это здоровье и счастье! Это не морщинки же совсем! Это лучики счастья у Вас, Морщинки нормальные,только в 150 лет появляются, - пишут поклонники.
Но были и те, кто не забыл напомнить Алле Борисовне о возрасте — в этом году певице исполнилось 72 года. К счастью, примадонна не обратила внимания на хейтеров.