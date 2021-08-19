В Преображение Господне рано утром над Бердском 19 августа прогремела жуткая гроза. Смотрите видео ливня

Утром 19 августа в Бн6рдске прогремел гром, а затем пошел дождь. Как ранее сообщали синоптики, в четверг будет дуть северный ветер, а температура воздуха днем составит +22, +24°С.
В этот день отмечается Яблочный Спас - народно-христианский праздник, второй из трех Спасов. Его официальное церковное название – Преображение Господне. В народе этот день также называют Вторым Спасом.
Традиции и обряды праздника
Яблочный Спас имеет устоявшиеся церковные и народные традиции празднования. В этот день в храмах проводится богослужение. Прихожане стараются надевать на службу одежду белого цвета. Они освящают в церкви корзины с фруктами и ягодами: яблоками, грушами, сливами, виноградом.
В Яблочный Спас принято проявлять щедрость и милосердие. Люди делают пожертвования и угощают фруктами малоимущих.
Приметы о погоде
Какая погода на Преображение, такая и в декабре будет стоять.
Если на Яблочный Спас стоит солнце, то на Покров будет тепло.
Если сегодня идёт дождь, то осень будет холодной и дождливой.
Если в этот день начали отлёт аисты – весна будет холодной и снежной.
Журавли не улетели на Преображение, значит, жди ранней весны.
После Яблочного Спаса ночи становятся холодными.