В Преображение Господне рано утром над Бердском 19 августа прогремела жуткая гроза. Смотрите видео ливня
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В Преображение Господне рано утром над Бердском 19 августа прогремела жуткая гроза. Смотрите видео ливня

9:41:258/19/2021Фото: Стоп-кадр с видео
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В этот день отмечается Яблочный Спас - народно-христианский праздник, второй из трех Спасов. Его официальное церковное название – Преображение Господне. В народе этот день также называют Вторым Спасом.

Что означает дождь в этот день?

Утром 19 августа в Бн6рдске прогремел гром, а затем пошел дождь. Как ранее сообщали синоптики, в четверг будет дуть северный ветер, а температура воздуха днем составит +22, +24°С.

В этот день отмечается Яблочный Спас - народно-христианский праздник, второй из трех Спасов. Его официальное церковное название – Преображение Господне. В народе этот день также называют Вторым Спасом.

Традиции и обряды праздника

Яблочный Спас имеет устоявшиеся церковные и народные традиции празднования. В этот день в храмах проводится богослужение. Прихожане стараются надевать на службу одежду белого цвета. Они освящают в церкви корзины с фруктами и ягодами: яблоками, грушами, сливами, виноградом.

В Яблочный Спас принято проявлять щедрость и милосердие. Люди делают пожертвования и угощают фруктами малоимущих.

Приметы о погоде

Какая погода на Преображение, такая и в декабре будет стоять.
Если на Яблочный Спас стоит солнце, то на Покров будет тепло.
Если сегодня идёт дождь, то осень будет холодной и дождливой.
Если в этот день начали отлёт аисты – весна будет холодной и снежной.
Журавли не улетели на Преображение, значит, жди ранней весны.
После Яблочного Спаса ночи становятся холодными.

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