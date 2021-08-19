Банда вымогателей два года терроризировала Бердск: У 20 потерпевших ОПГ похитила 5 млн рублей. Смотрите видео
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Банда вымогателей два года терроризировала Бердск: У 20 потерпевших ОПГ похитила 5 млн рублей. Смотрите видео

9:44:168/19/2021,Анастасия СолодковаФото: Прецедента/Скриншот
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Главарь преступной группировки Анатолий Конев, отсидев срок по аналогичному уголовном делу, сколотил новую шайку и принялся за старое — под угрозой насилия заставлял брать кредиты.

Членов бердской ОПГ задержали 13 марта 2020 года. В августе 2021-го начался суд

Бердский горсуд начал рассматривать уголовное дело в отношении преступной группировки, членов которой обвиняют в мошенничестве и вымогательстве. Первое заседание по рассмотрению дела по существу состоялось 18 августа. Поступило оно в суд в конце июня. Но адвокаты обвиняемых подали апелляционные жалобы на арест. И неделю назад Новосибирский областной суд вернул дело банды в Бердск, отказав защите в удовлетворении жалобы.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», на скамье подсудимых четверо - Анатолий Конев, Виталий Баглаев, Евгений Котенко и Сергей Южаков. Первый признан следствием организатором ОПГ. Ему инкриминируют 34 эпизода преступлений, из них по ч. 4 ст. 159 - 24 эпизода, по п. «а» ч. 3 ст. 163 – 6, по ч. 2 ст. 159 - 2 эпизода и по одному по ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 163 УК РФ. Южакову вменяют 29 преступных эпизодов, Котенко — 12, Баглаеву — 3.

По версии следствия, с мая 2018 года по март 2020-го на территории Бердска они совершали ряд корыстных умышленных преступлений против собственности. Трое из обвиняемых были задержаны в июле 2020 года, один позже - в декабре. Всем избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

- Конев, являясь организатором преступной группы, давал указания относительно совершения в отношении граждан, проживающих в Бердске, мошенничества, то есть хищения чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием. По ряду эпизодов обвиняемые просили потерпевших оформить на себя кредиты, приобрести для них денежные средства под залог ПТС автомобиля, получить взаем у своих знакомых денежные средства «под расписку», приобрести для них сотовые телефоны в кредит, либо просто передать им деньги. По ряду эпизодов, денежные средства были получены обвиняемыми от потерпевших путем вымогательства под угрозой применить насилие. Потерпевшие реально воспринимали угрозу и, опасаясь за свою жизнь и здоровье, выполняли требования обвиняемых. Во всех случаях обвиняемые распоряжались деньгами по своему усмотрению, распределяли их между участниками ОПГ, - говорится в материалах уголовного дела.

Отмечается, что деньги потерпевшим никто не возвращал. А таких по делу проходит 20 человек. Общая сумма ущерба от преступлений составляет более 5 миллионов рублей.

- Способ совершения преступлений — с помощью оформления кредитов, - рассказала «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя Бердского горсуда Наталья Сафронова.

Известно, что они угрожали своим жертвам пистолетом и кастетом, требуя денег или оформления кредитов. Некоторым предлагали рассчитаться собственными автомобилями.

Взяли вымогателей 13 марта 2020 года. К ним нагрянули сотрудники СОБР и ФСБ. При обыске изъято 19 чужих паспортов, 18 банковских карт, 4 залоговых билета, 12 долговых расписок, телефоны, сим-карты, ноутбуки, кастет и пневматический пистолет. Также изъята тетрадь с «черной бухгалтерией».

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», таким же способом Конев организовывал преступления 10 лет назад. Он уже фигурировал в аналогичном деле. Обвинительный приговор ему вынесли в 2013 году. И, судя по всему, как только он вышел на свободу, принялся за старое. Только на этот раз собрал новых подельников.

Разбой и вымогательство

8 лет назад Конева приговорили к 12 годам колонии, но в ИК он провел около четырех лет, поскольку в 2014-м приговор отменили и дело отправили на новое рассмотрение. Причиной стало то, что один и тот же адвокат представлял интересы соучастников, позиции которых расходились. В облсуде это посчитали нарушением права на защиту. В июне 2015 года суд повторно вынес обвинительный приговор в отношении четверых жителей Бердска, оставив в силе сроки наказания.

Но в 2016-м апелляционный суд Новосибирской области отменил приговор бердского суда, сократив сроки всем подсудимым почти в два раза. Коневу, например, дали 7 лет лишения свободы вместо 12-ти. А по нескольким эпизодам в отношении него и Вардересяна прекратили уголовное преследование, что повлияло на смягчение наказания. Кроме того, учли и то, что Конев находился под стражей с мая 2012 года.

Как установил суд, с ноября 2011-го по май 2012 года в Бердске и Новосибирске преступная группировка под руководством Конева совершила 29 хищений (ст. 159 УК РФ – мошенничество, ст. 161 УК РФ – грабеж, ст. 162 УК РФ – разбой, ст. 163 УК РФ – вымогательство) чужого имущества в отношении 24 потерпевших, в том числе банка. Позже число потерпевших сократилось до 16. Общая сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

Осужденные подыскивали молодых людей, которые, опасаясь насилия, соглашались выполнить их требования. Потерпевшие, которым едва исполнилось 18 лет, оформляли на себя в кредит дорогую технику и отдавали вымогателям, оставаясь с долгами в несколько десятков или сотен тысяч рублей.

Как рассказывал один из прежних подельников Конева, он — игрок, делал ставки в букмекерской конторе и часто проигрывал, залезая долги. Якобы для погашения долгов он и шел на преступления. Между собой члены ОПГ также играли в карты, проигрывали, что тоже являлось поводом для вымогательства и мошенничества.

Между подельниками была договоренность: кто находит «терпилу» (будущего потерпевшего — прим. ред.), тот забирает большую часть «выручки». У Конева было много знакомых среди продавцов магазинов «МТС», «Связной», «Атлант», «ДНС», «Эльдорадо», «ТехноСити». Он предварительно им звонил, называл, какой товар нужен и описывал внешность «терпилы».

В магазинах многих потерпевших встречали уже с товаром, было необходимо лишь оформить кредитные документы, первоначальный взнос за них платили вымогатели. «Терпилы» не могли отказать преступникам: те им угрожали физической расправой или морально давили.

Потерпевшие надеялись, что банк не оформит кредит, ведь многим недавно исполнилось 18 лет, они были безработными. В некоторых магазинах выдавать кредит отказывались, в других соглашались. Конев покупал трудовые книжки для потерпевших, сам их заполнял. Во многих случаях сам диктовал место работы потерпевшего для специалиста кредитного отдела.

Электронную технику потерпевшие в руках не держали — на выходе из магазина чаще ее забирал Конев с подельниками. Участники ОПГ, по версии следствия, заставляли их брать кредиты в банках, оформлять кредиты на покупку фото-, видеотехники, а деньги и аппаратуру забирали себе. В общей сложности группировка путем вымогательства завладела почти 1,3 млн рублей.

По похожей схеме «банда» действовала и сейчас, пока подельников не разоблачили и не арестовали. Им грозят серьезные сроки тюремного заключения.

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