Как лечить бессимптомный коронавирус?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как лечить бессимптомный коронавирус?

11:27:078/19/2021,Мария РодченковаФото: pixabay.com
0

Сейчас в большинстве источников указывается, что с бессимптомной формой в среднем сталкивается 30-45% населения планеты от всего числа заболевших.

На данный момент в России заразились коронавирусной инфекцией более 6 миллионов человек
Сюжет: Третья волна коронавируса
Истинное число инфицированных коронавирусом в Бердске рассекречено

Истинное число инфицированных коронавирусом в Бердске рассекреченоКак заражаются на футбольных матчах игроки и болельщики: исследованиеЕщё 591 новости

Новая коронавирусная инфекция бывает нескольких степеней тяжести: легкая, средняя и тяжелая. При этом болезнь и вовсе может протекать без каких-либо симптомов. О том, как лечить заболевание в таком случае - в нашем материале.

Когда человек сталкивается с бессимптомным коронавирусом, у него нет каких-либо симптомов и проявлений болезни, он может хорошо себя чувствовать, но при этом быть зараженным. Выявить ковид можно только, сделав ПЦР-тест. Если результат положительный, то человек обязан соблюдать режим самоизоляции до выздоровления, даже несмотря на то, что он менее заразен, чем при других формах коронавируса.

При этом, в Министерстве здравоохранения отметили, что лечить бессимптомную форму не нужно, потому что, по сути, лечить нечего. Терапия нужна, когда у человека поднимается высокая температура, появляется насморк, кашель и т.д., а когда у пациента нет никаких симптомов, то нагружать организм лекарствами не нужно. Коронавирус пройдет сам. Специалисты отмечают, что бессимптомная форма - это не совсем болезнь. Дело в том, что человек заразился инфекцией, переносит ее, но не болеет, потому что нет клинических проявлений. Лучше всего, если пациент переносит заболевание в такой форме, однако примерно у каждого пятого по итогу не вырабатывается иммунный ответ, а это значит, что он не защищен он инфекции.

Сейчас в большинстве источников указывается, что с бессимптомной формой в среднем сталкивается 30-45% населения планеты от всего числа заболевших, однако выявляют далеко не всех заболевших, из-за чего они становятся разносчиками вируса. На этом фоне, пока большинство не пройдет полную вакцинацию, необходимо соблюдать все меры индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Также лучше пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы максимально снизить риск заражения.

На данный момент в России заразились коронавирусной инфекцией более 6 миллионов человек, при этом летальных исходов из них - почти 170 тысяч. Отмечается, что только в июне этого года скончались более 27 тысяч человек. По последним данным, скоро в России появится еще одна вакцина против коронавируса.

Собчак резко высказалась об Алине Кабаевой
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Как не ошибиться с выбором подходящего фото для резюме
Решена судьба подполковника МВД РФ с 22 квартирами
Что происходит с организмом после вакцинации «Спутник V»
В Воронеже взорвался автобус с людьми: известно, что произошло
Мигрант сначала поджег церковь и после убил священника
Российские власти довольны поведением «Талибана»: что он сделал
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
26-летняя невеста погибла через несколько часов после свадьбы
Жуткая трагедия: в Москве сорвался лифт с людьми
Пьяный мужчина загрыз укусившую его змею и умер
Вот ч то заявил лавров, выдавая паспорта жителям ДНР и ЛНР
Талибы сказали, что ждет женщин Афганистана после захвата страны
Эксперт назвал четыре минуса отбеливания зубов
Братья прыгнули из окна суда сразу после приговора
пандемиякоронавирусCOVID-19
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какие симптомы были у вас?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как лечить бессимптомный коронавирус?
11:27:07 8/19/2021
Как лечить бессимптомный коронавирус?
19 августа – Преображение Господне: что запрещено делать в Великий праздник и что обязательно сделать
11:20:41 8/19/2021
19 августа – Преображение Господне: что запрещено делать в Великий праздник и что обязательно сделать
Депутат зачитал песни Моргенштерна и попал на видео
11:16:39 8/19/2021
Депутат зачитал песни Моргенштерна и попал на видео
БердскПозитивная новость: После ливня в Бердске не затопило ул. Космическую у ТЦ "Орбита"
11:07:44 8/19/2021
Позитивная новость: После ливня в Бердске не затопило ул. Космическую у ТЦ "Орбита"
Новое мошенничество в соцсети Вконтакте выявили эксперты
10:31:11 8/19/2021
Новое мошенничество в соцсети Вконтакте выявили эксперты
В преддверии Дня Российского флага Губернатор Андрей Травников вручил новосибирцам госнаграды
10:30:07 8/19/2021
В преддверии Дня Российского флага Губернатор Андрей Травников вручил новосибирцам госнаграды
Можно ли трудиться на земле 19 августа в Преображение Господне и Яблочный спас?
10:20:42 8/19/2021
Можно ли трудиться на земле 19 августа в Преображение Господне и Яблочный спас?
БердскТребуется оператор поточно-автоматической линии на производство гофрокартона в Бердске
10:13:05 8/19/2021
Требуется оператор поточно-автоматической линии на производство гофрокартона в Бердске
Байден допускает присутствие американских военных в Афганистане после 31 августа
10:11:10 8/19/2021
Байден допускает присутствие американских военных в Афганистане после 31 августа
Четыре человека погибли в страшном ночном ДТП на трассе под Новосибирском
10:01:18 8/19/2021
Четыре человека погибли в страшном ночном ДТП на трассе под Новосибирском