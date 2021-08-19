Как лечить бессимптомный коронавирус?

Новая коронавирусная инфекция бывает нескольких степеней тяжести: легкая, средняя и тяжелая. При этом болезнь и вовсе может протекать без каких-либо симптомов. О том, как лечить заболевание в таком случае - в нашем материале.
Когда человек сталкивается с бессимптомным коронавирусом, у него нет каких-либо симптомов и проявлений болезни, он может хорошо себя чувствовать, но при этом быть зараженным. Выявить ковид можно только, сделав ПЦР-тест. Если результат положительный, то человек обязан соблюдать режим самоизоляции до выздоровления, даже несмотря на то, что он менее заразен, чем при других формах коронавируса.
При этом, в Министерстве здравоохранения отметили, что лечить бессимптомную форму не нужно, потому что, по сути, лечить нечего. Терапия нужна, когда у человека поднимается высокая температура, появляется насморк, кашель и т.д., а когда у пациента нет никаких симптомов, то нагружать организм лекарствами не нужно. Коронавирус пройдет сам. Специалисты отмечают, что бессимптомная форма - это не совсем болезнь. Дело в том, что человек заразился инфекцией, переносит ее, но не болеет, потому что нет клинических проявлений. Лучше всего, если пациент переносит заболевание в такой форме, однако примерно у каждого пятого по итогу не вырабатывается иммунный ответ, а это значит, что он не защищен он инфекции.
Сейчас в большинстве источников указывается, что с бессимптомной формой в среднем сталкивается 30-45% населения планеты от всего числа заболевших, однако выявляют далеко не всех заболевших, из-за чего они становятся разносчиками вируса. На этом фоне, пока большинство не пройдет полную вакцинацию, необходимо соблюдать все меры индивидуальной защиты и соблюдать социальную дистанцию. Также лучше пройти вакцинацию от коронавируса, чтобы максимально снизить риск заражения.
На данный момент в России заразились коронавирусной инфекцией более 6 миллионов человек, при этом летальных исходов из них - почти 170 тысяч. Отмечается, что только в июне этого года скончались более 27 тысяч человек. По последним данным, скоро в России появится еще одна вакцина против коронавируса.