Может ли вакцинированный заразить в первые дни коронавирусом окружающих?
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19.08
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Может ли вакцинированный заразить в первые дни коронавирусом окружающих?

11:30:008/19/2021,Ирина НоваяФото: pixabay.com
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Основные компоненты, вызывающие иммунный ответ, сильно разнятся от вакцины к вакцине.

коронавирус, пандемия, COVID-19
Понятие «заразиться» и «заболеть» – это не синонимы
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Новые штаммы SARS-CoV-2, ответственные за третью волну коронавируса, обладают куда большей заразностью, чем «прошлогодние». Поймать частицы вируса, способные вызвать заболевание, можно практически где угодно. От этого не застрахованы даже вакцинированные люди.
Понятие «заразиться» и «заболеть» – это не синонимы. Первое означает стать носителем SARS-CoV-2, а второе – полноценно пострадать от симптомов. Вакцинация от коронавируса сильно уменьшает вероятность заболеть, а стать заразным всё-таки можно. Только для этого нужно подхватить частицы SARS-CoV-2 – активные и способные к размножению. В составе российских вакцин от коронавируса таких нет. А симптоматика в первые 2-3 дня после прививки вызвана не SARS-CoV-2, а другими компонентами вакцин.
О чём говорят «побочки»
Из чего бы ни была изготовлена вакцина, её цель – вызвать иммунный ответ в организме. Для человека он выглядит, как простуда: поднимается температура, появляется слабость и ломота. Место укола может стать горячим и болезненным. Но это не значит, что человек болен, а тем более заразен. Просто внутри его организма проходит «учебная тревога», позволяющая подготовить антитела – «снаряды» на случай реальной угрозы.
Заразны ли вакцины
Основные компоненты, вызывающие иммунный ответ, сильно разнятся от вакцины к вакцине. В случае с коронавирусом, ни одна из отечественных вакцин не содержит живой и способный к размножению вирус. Например, «Эпиваккорона» вообще не использует материал SARS-CoV-2, а в «Спутнике V» есть лишь небольшой фрагмент его оболочки. Классическая вакцина «Ковивак» создана на основе вируса, но он заранее убит, потому – не опасен для окружающих.
Появление общественного мнения о «заразных вакцинах» объяснил в публикации «ТАСС» директор Института имени Марциновского при Сеченовском университете вирусолог Александр Лукашев. Вакцины, содержащие живые вирусы, действительно используются в медицинской практике. Только предназначены они не против коронавируса, а против краснухи. Даже в этом случае приняты все меры, чтобы обезопасить вакцинированного и его окружение.
Заражение от привитого
Иногда человек успевает вакцинироваться, не подозревая, что его организм в инкубационном периоде коронавируса. Такой случай со стороны может выглядеть, будто он «привился и заболел». Кроме того, усиленные меры по защите нужны в первые 2-3 недели после вакцинации, пока иммунитет не успел сформироваться.
Стать невольным носителем SARS-CoV-2 после вакцинации можно, поэтому привитым всё так же необходимо носить маски и дезинфицировать руки. Иначе есть большой риск подхватить коронавирус от вакцинированного. И виной здесь станет совсем не прививка.

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