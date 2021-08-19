19 августа – Преображение Господне: что запрещено делать в Великий праздник и что обязательно сделать
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19 августа – Преображение Господне: что запрещено делать в Великий праздник и что обязательно сделать

11:20:418/19/2021Фото: Vatican News
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Иисус преобразился пред учениками для того, чтобы укрепить их веру в то, что Он и есть Сын Божий, показать им двойственную свою природы - при человеческом начале Божественная сущность.

Преображение Господне
Празднуемые события произошли на горе Фавор

Сегодня, 19 августа 2021 года, все православные церкви и хамы празднуют великое событие, произошедшее неподалеку от Назарета за 40 дней до крестных страданий Христа. Тогда на горе Фавор с Иисусом случилась чудесная божественная метаморфоза - его лицо и одежды стали белыми и сияли ослепительным светом перед его учениками. Он преобразился пред ними для того, чтобы укрепить их веру в то, что Он и есть Сын Божий, показать им двойственную свою природы - при человеческом начале Божественная сущность.

Этот праздник отмечается с 4 века и называется Преображением Господним. Несоответствие календарной даты празднования и даты, когда все происходило на самом деле объясняется переносом праздника по решению церкви - такими переносами православная церковь старалась искоренить другие языческие праздники. Славяне в августе отмечали праздник урожая, поклоняясь своим идолам - вот этот праздник и перекрыли Преображением.

Традиции и запреты на Преображение Господне

Основной традицией у верующих является посещение сегодня праздничной литургии, по окончании которой священники освящают принесенные в церковь корзинки с фруктами, среди которых чаще всего были яблоки. Именно так прихожане выражали свою благодарность Богу за урожай. Принято было часть урожая оставлять в храме для бедных семей, а часть забирать с собой домой, чтобы поздравить свою семью и знакомых.

Угощать старались маленьких детей, не обходили стороной и нищих. Считалось, что яблоки дарят сил и здоровья. А потому обязательно угощали и болеющих людей. На праздничный стол сегодня разрешалось готовить рыбу. А женщины обязательно делали яблочные угощения - пироги постные и коврижки, галеты, запекали яблоки с мёдом в духовке. Стряпали постные блины с фруктовой начинкой.

Сегодня считалось благоприятным заключать брак, однако венчания в церкви пройти было нельзя - в пост они были запрещены. как и в великие праздники.

Запрещалось сегодня жадничать и отказывать в помощи, игнорировать просьбы о ней. Нельзя было ругаться, плакать, ссориться, обижать ближних, портить окружающим настроение и самому ходить обиженным и грустить.

Нельзя было нарушать Успенский пост, а потому не готовили скоромную пищу и не устраивали пышных празднований. Не занимались тяжелой работой. Работать строго не запрещалось, утро нужно было посвятить службе и молитве, после обеда разрешалось трудиться. если работа была необходима. Но рукоделие и стирку точно откладывали.

Не разрешалось сегодня убивать насекомых. Если муха или комар дважды на вас садились - это обещало скорое богатство.

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