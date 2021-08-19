У Льва, Весов и Водолея 19 августа 2021 года будет отличный день

Мы все, наконец, перевалили за горб в середине недели, а с Юпитером, противоположным Солнцу, для всех знаков зодиака происходят большие события.
И Юпитер, и Солнце находятся на завершающих градусах дополнительных знаков зодиака Льва и Водолея.
Лев привносит энергию в нашу храбрость, а Водолей заставляет нас действовать, чтобы помогать другим, пишет yourtango.com.
Три знака зодиака примут это на свой счет в четверг, 19 августа, и поэтому у них будет более важный день по сравнению с остальными из нас.
Льву, Весам и Водолею есть что сказать о том, что происходит в мире и в нашей личной жизни.
Было бы несправедливо сказать, что этот день будет легким. Конечно, всякий раз, когда Юпитер находится напротив Солнца, предстоит проделать большую работу. Однако признание и удача не за горами.
Что так прекрасно для трех знаков зодиака, у которых будет великий день 19 августа, так это то, что работа, которую необходимо выполнить, будет иметь точку завершения.
Результаты проявятся быстро. И это будет мотивировать каждого делать то, что нужно сделать, независимо от сложности задачи.
Для всех знаков зодиака, поскольку мы готовимся к завершению сезона Льва 22-го числа, очень сильно ощущается интенсивность возможности встречи судьбы.
Знаки зодиака, у которых 19 августа 2021 года будет отличный день:
Лев (23 июля - 22 августа)
Прямо сейчас вы путешествуете по местам, и когда Юпитер смотрит вниз на вашу правящую планету Солнце, вы чувствуете, что находитесь на месте, чтобы сделать то, что вы обещали.
Вам не нравится, когда вас доказывают, что он неправ, и поэтому, конечно, с вашей репутацией на кону вы будете сдерживаться - независимо от того, с какой проблемой вы столкнетесь.
Вы убедитесь, что явитесь с товарами.
Все, что вы делаете, имеет внутренний тон вашей личности. А со знаком напротив Плутона вы на самом деле меняете гораздо больше, чем вы показываете.
Каждый шаг, который вы делаете в четверг, - мощный. Вы вносите большие изменения и не возражаете, что это отнимает у вас много сил.
Вы можете управлять всей своей энергией таким образом, чтобы убивать, как никогда раньше.
Мало того, что в четверг, 19 августа, хорошо, что Луна все еще находится в знаке зодиака Козерог в начале дня.
Луна, ваша работа и сектор здоровья помогают вам достичь стольких результатов, что у вас даже может быть время, чтобы вписаться в распорядок тренировок.
Суть в том, что четверг будет отличным днем для тебя, Лео.
Вы принимаете решения, которые продвигают циферблат вперед.
Вы хотите выполнить все, что намеревались сделать. Вы не боитесь будущего или тяжелой работы, которая увенчается успехом.
Вы не только сделаете этот день прекрасным, но и завершите неделю сильной.
Весы (23 сентября - 22 октября)
Вашему дню предстоит найти баланс. Венера в вашем знаке, поэтому вы очень заняты внесением важных изменений, которые влияют на вас на глубоко личном уровне.
От того, как вы выглядите, до того, как вы хотите, чтобы все было, вы думаете обо всех проектах, которые необходимо завершить.
А поскольку Венера разговаривает с Сатурном, планетой наследия и структуры, многое из того, что вы делаете, будет иметь длительное влияние.
Это одна из причин, почему четверг будет таким чудесным днем. Вы склонны быть немного нерешительным человеком, поэтому хорошо знать, что то, во что вы вкладываете свою энергию, приживается.
Это поможет вам сохранять оптимизм и надежду. И по этой причине вы будете более склонны просить о том, что вам нужно, потому что это исходит от искреннего сердца.
Все это вместе делает 19 августа прекрасным днем для вас.
Водолей (20 января - 18 февраля)
Как будто шлюзы вселенной широко открываются для вас, и все, к чему вы прикасаетесь, превращается в золото. Если вы просите чего-то, они приходят к вам. Вы можете даже наткнуться на удачу, настолько большую, что сможете поделиться ею с другими.
Если вы сидите дома, ничего этого сегодня не произойдет. Однако, если вы выполняете миссию, сегодня ваш день - сделать так, чтобы ваши действия создавали волны. Вам могут предложить огромный подарок, на который вы надеялись получить, чтобы вы могли помочь другим.
Ваш жизненный путь может попасть в нужную ситуацию 19 августа, и тот, кто что-то увидит в вас, не говоря ни слова, захочет помочь.
Юпитер - одна из причин, почему все происходит именно так, как должно быть. Юпитер противоположен Солнцу, и поэтому, конечно, это приносит вам много удачи через других людей, особенно в любовных отношениях.
И это не повредит, что Венера разговаривает с Юпитером и так, что она хочет дарить вам подарки. Их очень много.
И вы настолько щедры, добры и хороши в том, что получаете, что вы подходящий человек.
Фактически, что бы вы ни получили, вы так благодарны за то, что поможете другим.
Вот почему четверг будет таким прекрасным днем для вас, и не только для вас, но и для всех, кого вы встретите.