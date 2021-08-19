Новое мошенничество в соцсети Вконтакте выявили эксперты

Эксперты Роскачества выявили схему мошенничества в социальной сети "Вконтакте". На этот раз рекламные боты предлагают быстрый заработок для школьников.
- Эксперты Роскачества запротоколировали несколько примеров такой специфической рекламы, обнаруженной ими в ВК-сообществах с большим количеством несовершеннолетних как целевой аудитории (популярные сериалы, искусство татуировки и т. п.). Реклама стилистикой имитирует реальные диалоги пользователей, что можно счесть введением в заблуждение несовершеннолетних с целью вовлечь их в нерегулируемые законом финансовые активности, регулируемые только "личным субъективно-оценочным мнением" разработчиков, - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что реклама подобных игровых ботов предлагает добывать виртуальные "алмазы", которые в будущем можно будет обменять на реальные деньги. Название ботов может меняться, самый актуальный на данный момент - GameBot в "ВКонтакте", добавили в Роскачестве. Уточняется, что мошенничество начинается уже при требовании бота пригласить друзей или оплатить VIP-доступ. По сообщениям пользователей, когда игрок решает вывести якобы заработанные деньги, от него требуют заплатить комиссию за конвертацию. После оплаты аккаунт пользователя блокируется, а заработанные деньги не выводятся. Однако большинство школьников не читает пользовательского соглашения таких ботов, где разработчики снимают с себя ответственность за выплату вознаграждения.