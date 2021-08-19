Новое мошенничество в соцсети Вконтакте выявили эксперты
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Новое мошенничество в соцсети Вконтакте выявили эксперты

10:31:118/19/2021Фото: pixabay
0

Злоумышленники пытаются заработать с помощью рекламных ботов для детей.

Вконтакте выявили мошенническую схему

Эксперты Роскачества выявили схему мошенничества в социальной сети "Вконтакте". На этот раз рекламные боты предлагают быстрый заработок для школьников.

- Эксперты Роскачества запротоколировали несколько примеров такой специфической рекламы, обнаруженной ими в ВК-сообществах с большим количеством несовершеннолетних как целевой аудитории (популярные сериалы, искусство татуировки и т. п.). Реклама стилистикой имитирует реальные диалоги пользователей, что можно счесть введением в заблуждение несовершеннолетних с целью вовлечь их в нерегулируемые законом финансовые активности, регулируемые только "личным субъективно-оценочным мнением" разработчиков, - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что реклама подобных игровых ботов предлагает добывать виртуальные "алмазы", которые в будущем можно будет обменять на реальные деньги. Название ботов может меняться, самый актуальный на данный момент - GameBot в "ВКонтакте", добавили в Роскачестве. Уточняется, что мошенничество начинается уже при требовании бота пригласить друзей или оплатить VIP-доступ. По сообщениям пользователей, когда игрок решает вывести якобы заработанные деньги, от него требуют заплатить комиссию за конвертацию. После оплаты аккаунт пользователя блокируется, а заработанные деньги не выводятся. Однако большинство школьников не читает пользовательского соглашения таких ботов, где разработчики снимают с себя ответственность за выплату вознаграждения.

Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Ей было всего 42: Талина Херц погибла мгновенно
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Мужчина восстал из мертвых на глазах у всех
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Трех «сидящих за столом» мертвых студентов нашли в Ярославле
Найден предмет, который взорвал автобус в Воронеже
экспертымошенничестворекламные боты
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Попадали на мошенников?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новое мошенничество в соцсети Вконтакте выявили эксперты
10:31:11 8/19/2021
Новое мошенничество в соцсети Вконтакте выявили эксперты
В преддверии Дня Российского флага Губернатор Андрей Травников вручил новосибирцам госнаграды
10:30:07 8/19/2021
В преддверии Дня Российского флага Губернатор Андрей Травников вручил новосибирцам госнаграды
Можно ли трудиться на земле 19 августа в Преображение Господне и Яблочный спас?
10:20:42 8/19/2021
Можно ли трудиться на земле 19 августа в Преображение Господне и Яблочный спас?
БердскТребуется оператор поточно-автоматической линии на производство гофрокартона в Бердске
10:13:05 8/19/2021
Требуется оператор поточно-автоматической линии на производство гофрокартона в Бердске
Байден допускает присутствие американских военных в Афганистане после 31 августа
10:11:10 8/19/2021
Байден допускает присутствие американских военных в Афганистане после 31 августа
Четыре человека погибли в страшном ночном ДТП на трассе под Новосибирском
10:01:18 8/19/2021
Четыре человека погибли в страшном ночном ДТП на трассе под Новосибирском
Сбежавший президент Афганистана пообещал вернуться в свою страну
9:49:56 8/19/2021
Сбежавший президент Афганистана пообещал вернуться в свою страну
БердскБанда вымогателей два года терроризировала Бердск: У 20 потерпевших ОПГ похитила 5 млн рублей. Смотрите видео
9:44:16 8/19/2021
Банда вымогателей два года терроризировала Бердск: У 20 потерпевших ОПГ похитила 5 млн рублей. Смотрите видео
БердскВ Преображение Господне рано утром над Бердском 19 августа прогремела жуткая гроза. Смотрите видео ливня
9:41:25 8/19/2021
В Преображение Господне рано утром над Бердском 19 августа прогремела жуткая гроза. Смотрите видео ливня
Алла Пугачева выложила редкое фото, на котором видны все ее морщины
9:23:05 8/19/2021
Алла Пугачева выложила редкое фото, на котором видны все ее морщины