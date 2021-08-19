Врачи красной зоны ЦГБ Бердска не приняли пациентку с высокой температурой и кашлем. Домой доктор так и не приехал
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Врачи красной зоны ЦГБ Бердска не приняли пациентку с высокой температурой и кашлем. Домой доктор так и не приехал

12:21:598/19/2021,Валерия НипомнящаяФото: Курьер. Среда. Бердск
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Врачи отказались принимать больную пациентку без предварительной записи. В горбольнице это назвали "человеческим фактором".

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Сюжет: Третья волна коронавируса
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В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратилась местная жительница Людмила и поделилась положением дел по поводу помощи при коронавирусе в городе. Она рассказала, что её больную сноху - Елену Бекетову - отказались принимать без записи в Поликлинике №1, хотя в «красной зоне» не оказалось пациентов. Домой врач тоже не едет.

- У меня в выходные заболела сноха. У неё появилась какая-то сыпь. В понедельник она вызвала врача. Врач приехала и сказала, что произошла интоксикация организма, что-то типа аллергии. Выписала больничный лист. Объяснила, что ковида нет, хотя мазок она не брала, - говорит женщина 19 августа.

Бердчанка отметила, что сноха потеряла обоняние, у неё заложило нос, начался кашель, а температура не падает с выходных. Родственница вызвала врача на дом, но до 17 часов никто не приехал, чем она и поделилась с Людмилой.

- Так как я была в «красной зоне» и знаю, что народу там не много, я посоветовала при возможности потихоньку дойди до поликлиники. Когда она туда пришла – там не было ни одного человека. Сидели два врача, но её никто не принял, хотя никого нет. Они сказали: «Мы принимаем только по предварительной записи или вызывайте врача на дом». Хотя врачи в красной зоне должны работать до 20:00. Сколько это безобразие может продолжаться? Я сама чуть не умерла в этой больнице. Потому что протянули, неделю врач не мог доехать врач. В итоге дотянули до такой степени, что поражение легких было 75%, - делится жительница Бердска.

Людмила негодует – почему человек приходит на прием в медучреждение с больничным листом, а его не принимают? И когда к снохе приедет врач?

Редакция связалась с руководством ЦГБ для выяснения ситуации.

- Видимо, просто человеческий фактор. Человек болеет и поэтому нервничает. Сегодня к гражданке Бекетовой приедут и возьмут мазок, - прокомментировал пресс-секретарь ЦГБ Аркадий Ефимович.

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