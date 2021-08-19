В преддверии Дня Российского флага Губернатор Андрей Травников вручил новосибирцам госнаграды
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В преддверии Дня Российского флага Губернатор Андрей Травников вручил новосибирцам госнаграды

10:30:078/19/2021Фото: nso.ru
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Особенная награда – медаль Луки Крымского.

собые слова благодарности – врачам, медсестрам, фельдшерам

Сорок семь новосибирцев в преддверии Дня государственного флага Российской Федерации получили госнаграды РФ и Новосибирской области. Во время торжественной церемонии, которая состоялась 18 августа в правительстве региона, губернатор Андрей Травников и Председатель Законодательного Собрания Новосибирской области Андрей Шимкив вручили новосибирцам награды за заслуги в сфере здравоохранения, социальной защиты, транспорта, сельского хозяйства, культуры и искусства; финансов и налоговой политики.
«Сегодня в этом зале, в списке награжденных – очень широкий спектр профессий: как отражение нашей разносторонней Новосибирской области. Я благодарю каждого из вас за достижения, за ваш вклад в стремление нашего региона быть впереди, быть лидером во всем», – обратился губернатор к участникам церемонии.

Особые слова благодарности – врачам, медсестрам, фельдшерам – всем работникам здравоохранения, которые вот уже второй год находятся на передовой борьбы с новой коронавирусной инфекцией.

Накануне Дня флага России высокую государственную награду – Орден Почёта – получил заведующий отделением Городской клинической больницы №1 Сергей Сидоров – за заслуги в сфере здравоохранения. Трём новосибирским медикам присвоено звание «Заслуженный врач Российской Федерации».

Особенная награда – медаль Луки Крымского. Она учреждена Указом Президента РФ совсем недавно – 19 июня 2020 года, ей награждаются представители здравоохранения, проявившие самоотверженность и высокий профессионализм при лечении пациентов в сложных условиях, спасение их жизни и сохранение здоровья. Сегодня этой высокой награды удостоена медсестра центра анестезиологии и реанимации Клинической больницы «РЖД-Медицина» Новосибирска Анастасия Воробьёва – за большой вклад в борьбу с COVID-19, самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга.

«Мы не просто боролись с новой коронавирусной инфекцией, не просто поддерживали медиков и друг друга. Мы продолжали реализацию всех наших планов. Я абсолютно уверен, что вы не остановитесь в стремлении к новым достижениям. Желаю вам в этом успеха и талантливых надёжных последователей – ваших детей, внуков, молодых коллег», – сказал Андрей Травников.

Среди награждённых – профессор кафедры Новосибирского государственного аграрного университета Валерий Петухов. Губернатор поздравил его с почётной наградой – Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени за заслуги в научной и педагогической деятельности, подготовке квалифицированных специалистов.

Напомним, что в начале июня этого года Валерий Петухов в составе коллектива ФГБОУ высшего образования «Новосибирский государственный аграрный университет» получил госпремию Новосибирской области за разработку и практическую реализацию селекционно-генетических и биотехнологических методов создания и совершенствования новых пород, типов сельскохозяйственных животных Сибири, оценки их генофонда с целью импортозамещения в племенном животноводстве и получения экологически безопасных продуктов питания госпремию Новосибирской области получил коллектив.

К своей награде коллектив учёных, преподавателей аграрного вуза шёл 30 лет. За это время были получены патенты на создание новых типов черно-пестрого крупного рогатого скота приобский и прибайкальский, черно-пестрой породы скота сибирячка, скороспелой мясной породы свиней СМ-1 и приобского типа свиней. Результаты исследований внедрены, например, в ОАО «Верх-Ирмень», племенное хозяйство ООО «Тулинское», АО Агрофирма «Лебедевская». Создана новая в России наука ‒ ветеринарная генетика.

Учёные, врачи и преподаватели, медицинские сестры и фельдшеры, артисты театра и спортсмены, доярки и трактористы, пожарные, спасатели, инженеры и строители: всего госнаграды 18 августа получили 22 человека, награды Новосибирской области – 25.

Список награждённых

Источник: пресс-служба правительства Новосибирской области

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