Тело футболиста сборной Афганистана нашли зажатым в шасси транспортного самолета США
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Тело футболиста сборной Афганистана нашли зажатым в шасси транспортного самолета США

11:29:428/19/2021Фото: Инстаграм
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Он попал в число тех, кто попытался покинуть страну, схватившись за шасси самолета C-17A.

Футболист не смог покинуть страну

Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке бежать из страны. Об этом сообщил местный журналист в своем профиле Твиттер. Как стало известно, Анвари был в числе тех, кто погиб после падения с шасси самолета.  Отмечается, что части его тела были обнаружены в отсеке шасси.

16 августа жители Афганистана попытались покинуть страну, прикрепившись с внешней стороны к самолету армии США, вылетавшему из столичного аэропорта. Отмечалось, что им не удалось удержаться за шасси или корпус самолета, из-за чего они упали на землю и разбились.

Напомним, талибы (запрещены в РФ), захватили в Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны.  Также из страны эвакуируют часть российского правительства.

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