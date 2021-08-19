Тело футболиста сборной Афганистана нашли зажатым в шасси транспортного самолета США

Футболист молодежной сборной Афганистана Заки Анвари погиб при попытке бежать из страны. Об этом сообщил местный журналист в своем профиле Твиттер. Как стало известно, Анвари был в числе тех, кто погиб после падения с шасси самолета. Отмечается, что части его тела были обнаружены в отсеке шасси.
16 августа жители Афганистана попытались покинуть страну, прикрепившись с внешней стороны к самолету армии США, вылетавшему из столичного аэропорта. Отмечалось, что им не удалось удержаться за шасси или корпус самолета, из-за чего они упали на землю и разбились.
Напомним, талибы (запрещены в РФ), захватили в Афганистан 15 августа. Правительство и значительная часть высшего госаппарата бежали из страны. Также из страны эвакуируют часть российского правительства.