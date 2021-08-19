Депутат зачитал песни Моргенштерна и попал на видео

Депутат из Красноярска вовремя очередного заседания городского совета зачитал тексты репера Моргенштерна и попал на видео. Отмечается, что Вячеслав Дюков хочет запретить грядущий концерт артиста в Красноярске. В качестве аргументов его позиции о вредоносности произведений Моргенштерна депутат озвучил коллегам отрывки таких композиций, как «Новая волна» и Lollipop.
- Лоли, лолипоп. Еще один драг, драг — это наркотики. Лолипоп в моих руках твой зад. Тает, как шоколад. Я его фанат... Ну как бы интересно, — отметил Дюков.
Он также призвал остальных народных избранников обратиться к главе города и губернатору с просьбой отменить концерт музыканта, а также запретить всем лицам, осужденным за пропаганду ЛГБТ, наркотиков и унижение личности, выступления во всех учреждениях края.
Напомним, что Моргенштерна признавали виновным в пропаганде наркотиков.