Депутат зачитал песни Моргенштерна и попал на видео
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Депутат зачитал песни Моргенштерна и попал на видео

11:16:398/19/2021Фото: скрин с видео
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Он намерен запретить его концерт в Красноярске.

Депутат зачитал реп прямо на заседании

Депутат из Красноярска вовремя очередного заседания городского совета зачитал тексты репера Моргенштерна и попал на видео. Отмечается, что Вячеслав Дюков хочет запретить грядущий концерт артиста в Красноярске. В качестве аргументов его позиции о вредоносности произведений Моргенштерна депутат озвучил коллегам отрывки таких композиций, как «Новая волна» и Lollipop.

- Лоли, лолипоп. Еще один драг, драг — это наркотики. Лолипоп в моих руках твой зад. Тает, как шоколад. Я его фанат... Ну как бы интересно, — отметил Дюков.

Он также призвал остальных народных избранников обратиться к главе города и губернатору с просьбой отменить концерт музыканта, а также запретить всем лицам, осужденным за пропаганду ЛГБТ, наркотиков и унижение личности, выступления во всех учреждениях края.

Напомним, что Моргенштерна признавали виновным в пропаганде наркотиков.

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