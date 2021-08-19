Можно ли шить, взять, убираться и работать в праздник Преображения Господня 19 августа?
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Можно ли шить, взять, убираться и работать в праздник Преображения Господня 19 августа?

12:20:558/19/2021Фото: Екатеринбургская епархия
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Подготовку к празднику люди проводили обычно ещё накануне, занимаясь порядком в доме и приготовлением праздничных блюд.

Преображение Господне
На Преображение есть свои запреты

Буквально на каждый крупный церковный праздник в народе складываются свои традиции его празднования, а также появляются запреты, которые люди опасаются нарушать, чтобы не расплачиваться в последствии за свои ошибки. Сегодня, 19 августа 2021 года, православная церковь отмечает великий двунадесятый праздник, который называется Преображение Господне.

Среди людей этот праздник чаще всего называют Яблочным спасом, Вторым или Средним спасом или Спасом на горе. По сложившимся традициям сегодня православные встречают праздник, с утра посещая праздничную литургию, по окончании которой священники приступают к освящению урожаев, которые сегодня преимущественно состоят из яблок, винограда и других фруктов. Таким образом прихожане говорят "спасибо" Господу за то, что позволил им вырастить и собрать урожай. В благодарность принято этим урожаем делиться с малоимущими семьями, угощать яблоками нищих, знакомых, соседей, маленьких детей, а особенно полезным было такое угощение для болеющих людей. Люди верили, что освященное яблоко придает сил и здоровье человеку.

Подготовку к празднику люди проводили обычно ещё накануне, занимаясь порядком в доме и приготовлением праздничных блюд. Сегодня продолжается Успенский пост, однако в честь большого праздника церковь разрешает послабление. В качестве праздничного блюда сегодня разрешается приготовить рыбу. Также женщины на праздничный стол готовят в больших количествах яблочные угощения, которыми могут быть вкусные пироги с яблоками, блины с начинкой из яблок, всяческие коврижки, галеты , а также запекали сами яблоки в духовке.

Главным запретам на сегодняшний день был запрет на выполнение любой работы, которая не являлось срочной. Утром обязательно нужно было посетить храм, после чего отпраздновать праздник с семьёй. В Церкви разъясняют, что официального церковного запрета на выполнение сегодня работы нет. Однако нужно правильно расставлять приоритеты. То есть сначала отдаём почести празднику, после можем выполнять срочную и необходимую работу.

Однако, несмотря на это, люди всё равно старались сегодня не работать из уважения к большому празднику. Этот запрет не распространяется на людей, которые являются рабочими людьми, а значит обязаны выходить на работу. Преображение господне всегда выпадает на выходной день, а потому грехом работать сегодня не является.

Все рукоделие, стирка и уборка сегодня строго запрещали - эту работу можно было выполнять в другой день.

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