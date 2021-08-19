Позитивная новость: После ливня в Бердске не затопило ул. Космическую у ТЦ "Орбита"
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Позитивная новость: После ливня в Бердске не затопило ул. Космическую у ТЦ "Орбита"

11:07:448/19/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Грозовой дождь пролил утром, 19 августа.

Дорога сухая
Дорога сухая

Ранним утром 19 августа в Бердске пролил грозовой дождь. Как сообщают очевидцы, ул. Космическую около ТЦ "Орбита" не затопило. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", данный участок дороги очень проблемный. Совсем недавно - 22 июля - там прорвало водовод, а потоки воды хлынули на проезжую часть. Из-за аварии на водоводе затопило улицы Лунную и Космическую. Без воды остались многие жители Бердска.

Отметим, что ситуация с затоплением улиц в Бердске не единственная. Так, в январе 2021 года канализация забилась настолько, что фекальная река потекла по проезжей части в Микрорайоне. На улицах города находились медицинские маски и салаты, которые некоторые горожане смывали в канализацию. Последствия аварии удалось устранить.

Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Змея выползла из багажника и убила всю семью с водителем
Пытались спастись: погибла семья из 12 человек
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
Трагедия в Москве: братья убили жениха на свадьбе
Пенсионерка покаталась на аттракционе и за минуты погибла
Крымские татары срочно обратились к Турции с призывом по Крыму
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
«Солнечный» сын Эвелины Бледанс: сегодня его не узнать
Что ждет женщин Афганистана: обещание талибов
Медведь растерзал 26-летнюю девушку на глазах у ее друзей
Медведь растерзал 26-летнюю на глазах у всех
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
В Турции предупредили Россию о послании от США
Откуда берется ненавистное «пузико» в среднем возрасте
позитивная новостьтопит улицу
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Повезло?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Новое мошенничество в соцсети Вконтакте выявили эксперты
10:31:11 8/19/2021
Новое мошенничество в соцсети Вконтакте выявили эксперты
В преддверии Дня Российского флага Губернатор Андрей Травников вручил новосибирцам госнаграды
10:30:07 8/19/2021
В преддверии Дня Российского флага Губернатор Андрей Травников вручил новосибирцам госнаграды
Можно ли трудиться на земле 19 августа в Преображение Господне и Яблочный спас?
10:20:42 8/19/2021
Можно ли трудиться на земле 19 августа в Преображение Господне и Яблочный спас?
БердскТребуется оператор поточно-автоматической линии на производство гофрокартона в Бердске
10:13:05 8/19/2021
Требуется оператор поточно-автоматической линии на производство гофрокартона в Бердске
Байден допускает присутствие американских военных в Афганистане после 31 августа
10:11:10 8/19/2021
Байден допускает присутствие американских военных в Афганистане после 31 августа
Четыре человека погибли в страшном ночном ДТП на трассе под Новосибирском
10:01:18 8/19/2021
Четыре человека погибли в страшном ночном ДТП на трассе под Новосибирском
Сбежавший президент Афганистана пообещал вернуться в свою страну
9:49:56 8/19/2021
Сбежавший президент Афганистана пообещал вернуться в свою страну
БердскБанда вымогателей два года терроризировала Бердск: У 20 потерпевших ОПГ похитила 5 млн рублей. Смотрите видео
9:44:16 8/19/2021
Банда вымогателей два года терроризировала Бердск: У 20 потерпевших ОПГ похитила 5 млн рублей. Смотрите видео
БердскВ Преображение Господне рано утром над Бердском 19 августа прогремела жуткая гроза. Смотрите видео ливня
9:41:25 8/19/2021
В Преображение Господне рано утром над Бердском 19 августа прогремела жуткая гроза. Смотрите видео ливня
Алла Пугачева выложила редкое фото, на котором видны все ее морщины
9:23:05 8/19/2021
Алла Пугачева выложила редкое фото, на котором видны все ее морщины