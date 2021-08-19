Позитивная новость: После ливня в Бердске не затопило ул. Космическую у ТЦ "Орбита"

Ранним утром 19 августа в Бердске пролил грозовой дождь. Как сообщают очевидцы, ул. Космическую около ТЦ "Орбита" не затопило. Как ранее сообщал "Курьер. Среда. Бердск", данный участок дороги очень проблемный. Совсем недавно - 22 июля - там прорвало водовод, а потоки воды хлынули на проезжую часть. Из-за аварии на водоводе затопило улицы Лунную и Космическую. Без воды остались многие жители Бердска.
Отметим, что ситуация с затоплением улиц в Бердске не единственная. Так, в январе 2021 года канализация забилась настолько, что фекальная река потекла по проезжей части в Микрорайоне. На улицах города находились медицинские маски и салаты, которые некоторые горожане смывали в канализацию. Последствия аварии удалось устранить.