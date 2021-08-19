Есть шанс выиграть 100 000 рублей
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19.08
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Есть шанс выиграть 100 000 рублей

11:20:588/19/2021
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Мишустин подписал постановление.

Деньги смогут получить только вакцинированные от коронавируса

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Аноним:

Есть шанс выиграть 100 000 рублей. Мишустин подписал постановление.

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