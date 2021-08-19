Ребятушки, а не страшно ли вам от того, что происходит в Афганистане? К
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Ребятушки, а не страшно ли вам от того, что происходит в Афганистане? К

11:24:328/19/2021
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Ключевые слова: Талибан (запрещена на территории Российской Федерации), Пакистан, ядерная держава... Ммм?!

В стране не спокойно

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Сергей:

Ребятушки, а не страшно ли вам от того, что происходит в Афганистане? Ключевые слова: Талибан (запрещена на территории Российской Федерации), Пакистан, ядерная держава... Ммм?!

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