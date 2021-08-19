Ребятушки, а не страшно ли вам от того, что происходит в Афганистане? К

В рубрику "Сообщи свои новости" написал Сергей:
Ребятушки, а не страшно ли вам от того, что происходит в Афганистане? Ключевые слова: Талибан (запрещена на территории Российской Федерации), Пакистан, ядерная держава... Ммм?!
Ключевые слова: Талибан (запрещена на территории Российской Федерации), Пакистан, ядерная держава... Ммм?!
В рубрику "Сообщи свои новости" написал Сергей:
Ребятушки, а не страшно ли вам от того, что происходит в Афганистане? Ключевые слова: Талибан (запрещена на территории Российской Федерации), Пакистан, ядерная держава... Ммм?!
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