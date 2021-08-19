Самая молодая женщина-политик в Афганистане боится выходить на улицу
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Самая молодая женщина-политик в Афганистане боится выходить на улицу

11:59:108/19/2021Фото: Фейсбук
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Последний раз она опубликовала пост 14 августа, больше о ней не слышали.

Зарифе отказывались подчиняться мужчины

Самая молодая женщина-политик Афганистана Зафира Гафари несколько  лет работала мэром и трудилась на благо городка Майданшахр. Но теперь она сидит дома со своей семьёй, боясь выйти на улицу, ведь там её ждёт неминуемая смерть.  И она уверена, что как бы она не пряталась, все равно погибнет.

29-летняя Зарифа Гафари занимает пост мэра Майданшахра последние три года. Всё это время девушка боялась жить там и каждый день добиралась до работы из дома в Кабуле, который находится в сорока километрах оттуда. Несмотря на её должность, местные мужчины отказывались ей подчиняться. Также сообщалось, что однажды её даже попытались забросать камнями. Но, уверена Зарифа, это — ничто по сравнению с тем, что её ждёт после захвата страны "Талибаном"*(запрещена в России).

В последний раз на связь она выходила 14 августа. В своем твиттере она написала, что незнакомцы "сжигают и разрушают" страну, но опускать руки ещё рано.

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