Самая молодая женщина-политик в Афганистане боится выходить на улицу

Самая молодая женщина-политик Афганистана Зафира Гафари несколько лет работала мэром и трудилась на благо городка Майданшахр. Но теперь она сидит дома со своей семьёй, боясь выйти на улицу, ведь там её ждёт неминуемая смерть. И она уверена, что как бы она не пряталась, все равно погибнет.
29-летняя Зарифа Гафари занимает пост мэра Майданшахра последние три года. Всё это время девушка боялась жить там и каждый день добиралась до работы из дома в Кабуле, который находится в сорока километрах оттуда. Несмотря на её должность, местные мужчины отказывались ей подчиняться. Также сообщалось, что однажды её даже попытались забросать камнями. Но, уверена Зарифа, это — ничто по сравнению с тем, что её ждёт после захвата страны "Талибаном"*(запрещена в России).
В последний раз на связь она выходила 14 августа. В своем твиттере она написала, что незнакомцы "сжигают и разрушают" страну, но опускать руки ещё рано.