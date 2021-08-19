Горячую воду отключат во всем Бердске на пять дней с 24 августа 2021: Возмущения мэра не помогли

Отключение горячей воды во всем Бердске на пять дней все-таки состоится. Как сообщили в управляющей компании СКС, воды не будет с 24 по 28 августа. Это связано с профилактическими и ремонтными работами на сетях в Бердске газовиками. Стоит отметить, что котельные «Вега» и «Новая» работают на газе.
Мэр Бердск Евгений Шестернин требовал пересмотреть сроки проведения плановых работ на газовых сетях.
- Евгений Шестернин крайне возмутился сроками отключения горячей воды. По его словам, именно в это время жители начинают сбор урожая картофеля, а вернувшись домой даже не смогут помыться. Кроме того, родителям предстоит собирать детей в школу, — комментировали в городской администрации.
Тогда Шестернин подчеркивал, что планы по ремонту не должны идти в разрез с планами жителей. Он поручил заместителю по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову обсудить с газовиками возможность переноса сроков профилактических работ.
Но очевидно, что-то пошло не так.
Напомним, совсем скоро начнется новый учебный год. Предполагается, что школьники пойдут на торжественную линейку 1 сентября с чистыми шеями.
Нет.Когда приходит время оплаты ЖКХ,кредиты не терпят.Я очень вохмущен пробками на Бердском шоссе. Но терпеть придется.Потерпим?