Горячую воду отключат во всем Бердске на пять дней с 24 августа 2021: Возмущения мэра не помогли
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Горячую воду отключат во всем Бердске на пять дней с 24 августа 2021: Возмущения мэра не помогли

11:47:528/19/2021Фото: pixabay
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Евгений Шестернин крайне возмущался сроками отключения горячей воды. Но воду все равно отключат.

Горячая вода появится через несколько часов
Вода исчезнет 24 августа

Отключение горячей воды во всем Бердске на пять дней все-таки состоится. Как сообщили в управляющей компании СКС, воды не будет с 24 по 28 августа. Это связано с профилактическими и ремонтными работами на сетях в Бердске газовиками. Стоит отметить, что котельные «Вега» и «Новая» работают на газе.

Мэр Бердск Евгений Шестернин требовал пересмотреть сроки проведения плановых работ на газовых сетях.

- Евгений Шестернин крайне возмутился сроками отключения горячей воды. По его словам, именно в это время жители начинают сбор урожая картофеля, а вернувшись домой даже не смогут помыться. Кроме того, родителям предстоит собирать детей в школу, — комментировали в городской администрации.

Тогда Шестернин подчеркивал, что планы по ремонту не должны идти в разрез с планами жителей. Он поручил заместителю по строительству и городскому хозяйству Владимиру Захарову обсудить с газовиками возможность переноса сроков профилактических работ.

Но очевидно, что-то пошло не так.

Напомним, совсем скоро начнется новый учебный год. Предполагается, что школьники пойдут на торжественную линейку 1 сентября с чистыми шеями.

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От редакции

Потерпите?

Аноним, 19 августа 2021 4:57:37
НВР:
Нет.Когда приходит время оплаты ЖКХ,кредиты не терпят.Я очень вохмущен пробками на Бердском шоссе. Но терпеть придется.Потерпим?
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АнтиЯ, 19 августа 2021 4:58:34
НВР: Конечно, ведь никогда такого не было и вот опять.....))))
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Аноним, 19 августа 2021 5:05:24
а вариант есть? это каждый год и нечего из этого делать трагедию
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