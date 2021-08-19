Почему посещение кладбища 19 августа в Преображение Господне обязательно для каждого верующего

В праздник Преображения Господня или Яблочный спас, отмечаемый ежегодно 19 августа, среди верующих есть традиция посещать кладбище. Однако делать это не обязательно, если это будний день, потому что не всегда праздник выпадает на выходные. Главное - что нет церковного запрета на его посещение.
Особенно стараются сегодня посетить кладбище те родители, кто похоронили своих маленьких детей. Мамы и папы навещают своих деток, стараясь оставить на могилках угощение и освященное яблочко.
Ехать на кладбище разрешается только по окончании праздничной литургии, посвященной празднику. Да и перед посещением могил все же желательно помолиться об упокоении души усопшего. Можно поставить свечи за упокой и подать записки с именами усопших, чтобы их имена упомянули на следующем поминальном богослужении.
Сразу после литургии освящаются корзинки с фруктами, принесенные прихожанами. Угощать яблоками сегодня принято всех своих знакомых и родных. Яблоки и брали на кладбища с собой.
Священники говорят, что все верования в то, что родителям детей запрещено есть яблоки до Спаса, а также то. что яблочки нужно принести на могилки - это следование языческим суевериям. Нельзя приносить и оставлять на могилах продукты питания, какими бы они ни были. Умершим они не нужны - им нужна только наша молитва. Они будут там гнить и пропадать - а это неуважение к месту захоронения. Если вы желаете, чтобы кто-то еще помянул ваших умерших - можно раздать поминальные продукты нищим у храма. Так они и помянут ваших усопших и вы совершите доброе дело.