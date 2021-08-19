Записи на ревакцинацию в ЦГБ Бердска нет: На повторную прививку от коронавируса будут стоять в очереди

Ревакцинация против коронавируса сейчас стала актуальной для тех жителей Бердска, кто поставил прививку в начале 2021 года. Один из них известный адвокат Юрий Миронов. В конце августа пройдет полгода с того времени, как он вакцинировался. И теперь он выясняет, как ему привиться повторно. Еще месяц назад в Бердской ЦГБ о ревакцинации ничего не слышали, рассказывал Миронов «Курьер. Среда. Бердск». Что изменилось с тех пор?
В общую очередь
- Мне сказали на телефоне 124, что существует запись на ревакцинацию. Смотрели мои данные, какой город и послали записываться. На госуслугах этой записи нет. Пытался звонить по телефону, который в «Курьере» называла главврач Бердской ЦГБ, но там трубку никогда не берут. Бесполезно дозвониться. Я понял, что ревакцинацию приходят безо всякой записи (в порядке живой очереди — прим. ред.), - прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» 19 августа Юрий Константинович.
Он считает, что у него время еще есть. И надеется, что проблем не будет, дескать, в прессе много пишут, приглашают на прививки тех, кто уже вакцинировался.
- Я надеюсь, что в конце августа я ревакцинируюсь. Пойду в поликлинику. В Москве, я знаю, существует отдельная очередь на повторную прививку. А у нас, скорее всего, общая. Но в последнее время, насколько мне известно, там никого нет, - отметил Миронов.
По его словам, он хочет повторно вакцинироваться от коронавируса тем же препаратом, что и привился первый раз - «Спутником V». Он намерен дожидаться поступления этой вакцины, если вдруг ее не окажется в Бердской горбольнице.
Юрий Миронов рассказал, что прекрасно чувствовал себя после введения первой дозы в марте. Было легкое недомогание после второго компонента через 21 день — «предгриппозное состояние», но без температуры. Через день, говорит, все прошло.
Несмотря на защиту от коронавируса после прививки адвокат продолжал соблюдать все санитарные требования, защищая себя от возможного заражения:
- В тюрьму без маски не пустят, в суд не пустят. Береженого бог бережет. После вакцинации я не заразился.
Поэтому он рекомендует всем не только поставить прививку от коронавируса, но и ревакцинироваться по прошествии полугода, чтобы поддерживать свой иммунитет антителами.
Уколоться раз в полгода
Главврач ЦГБ Алла Дробинская подтвердила слова адвоката:
- Что касается ревакцинации, через полгода после вакцинации «Спутником V», пациент записывается через сайт «Госуслуги» в лист ожидания. Правильная интерпретация повторной вакцинации - ревакцинация. В период повышенной заболеваемости она проводится раз в полгода.
Напомним, что в Москве 1 июля 2021 года стартовала ревакцинация от коронавируса. Сейчас ее проводят препаратами «Спутник V» и его однокомпонентной версией «Спутник Лайт». В целом, как сообщают в Минздраве РФ, для ревакцинации подходит любая из существующих вакцин.
Медики настаивают на ревакцинации для защиты от новых штаммов COVID-19, поскольку способ повысить концентрацию антител в организме — это как раз повторная прививка. Тем более, что не за горами четвертая волна коронавируса. Есть противопоказания. Они примерно те же, что и для первой прививки, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».
Бердская ЦГБ, по официальной информации, располагает вакциной в достаточном количестве. В августе поступила очередная партия двухкомпонентной вакцины «ГамКовидВак» (Спутник-V) - 2000 доз и однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт» - 800 доз. Сейчас во всех городских пунктах вакцинации в наличии три вакцины, в том числе «ЭпиВакКорона», разработанная в новосибирском центре «Вектор».
По словам Аллы Дробинской, всего с 18 января по 17 августа первым компонентом привиты 22 254 жителя Бердска, что составляет 42% от нормы по вакцинации (до 80%). Второй компонент ввели 19 382 бердчанам. За минувшие выходные, 14 и 15 августа, прошли вакцинацию в горобольнице 439 человек. Из общего числа вакцинированных горожан 6674 человека входят в категорию 60+.
Вместе с тем, руководитель бердского здравоохранения отметила низкую вакцинацию среди работников предприятий — менее 20% (1900 человек из 10 000).
Вместе с тем, руководитель бердского здравоохранения отметила низкую вакцинацию среди работников предприятий — менее 20% (1900 человек из 10 000).
- Сотрудников санаториев провакцинировалось еще меньше, хотя они оказывают широкий спектр медицинских услуг. Это крайне мало для того, чтобы подготовиться к четверной волне пандемии, которая неизбежна, - констатировала Дробинская. ⠀
Рекомендации минздрава
Желающим пройти повторную вакцинацию необходимо обратиться в любой прививочный пункт на базе поликлиники, сообщили в минздраве Новосибирской области. В новых методических рекомендациях Министерства здравоохранения РФ говорится, что после перенесенной коронавирусной инфекции нужно вакцинироваться через полгода.
Предполагается, что когда прививка от коронавируса войдет в прививочный календарь и станет плановой, их станут ставить раз в год. Поскольку сейчас эпидобстановка неблагополучная, вакцинация считается экстренной и пока она добровольная.
Если вдруг кому-то отказали в ревакцинации, то «сработал человеческий фактор» - рекомендации получили медики всех больниц региона. По данным Росздравнадзора, пока не поступало жалоб об отказе в ревакцинации. На 19 августа в Новосибирской области повторно привились от коронавируса единицы — чуть более 10 человек.