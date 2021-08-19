Хронология крушения самолета ИЛ-112 в Подмосковье: Почему погиб Герой России Николай Куимов, стало известно
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Хронология крушения самолета ИЛ-112 в Подмосковье: Почему погиб Герой России Николай Куимов, стало известно

12:43:208/19/2021,Дарья КостинаФото: Allocer commons.wikimedia.org
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После трагедии, сын погибшего бортинженера Роман Хлудеев, отметил, что на Ил-112В его отец летал с первого подъема, в день крушения должен был пройти очередной этап испытаний.

Экипаж самолета Ил-112В, который погиб в катастрофе под Москвой, был цветом российской авиации

17 августа опытный образец самолета ИЛ-112В, выполнявший рейс из Кубинки на аэродром в Жуковском, разбился в лесополосе у села Никольское. Погибли все 3 члена экипажа: командир, летчик-испытатель, Герой России Николай Куимов, летчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев. По информации «Ростеха», разбившийся самолет — был единственным летным экземпляром. Есть еще один самолет, он проходит прочностные испытания в Центральном аэрогидродинамическом институте имени профессора Н.Е. Жуковского (ЦАГИ), а еще два находятся в производстве. Изначально, как сообщали некоторые СМИ, следователи рассматривают две версии происшествия: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования.

Чуть позже, летчик-испытатель, почетный президент международного авиасалона «МАКС» Магомед Толбоев сказал, что экипаж самолета Ил-112В, который погиб в катастрофе под Москвой, был цветом российской авиации.

- Я лично хорошо знал Николая Куимова. Он у меня учился. Он летал со мной. Мы работали вместе. Я плачу из-за Коли. Мне очень жаль. Не падайте, — сказал он

Лётчик также предположил, что причиной крушения Ил-112В, вероятно, стал технический фактор.

В данной ситуации, насколько я полагаю, загорелся двигатель. Сам двигатель можно выключить и заглушить. Я могу предположить, что произошел разрыв гидросистемы. Ее ничем не потушишь, — сказал Толбоев.

Как отметили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), для выяснения причин крушения будет создана соответствующая комиссия. Ее возглавит замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Борт самолета состоял в реестре экспериментальной авиации министерства. Спецкомиссию также создаст госкорпорация «Ростех».

После трагедии, сын погибшего бортинженера Роман Хлудеев, отметил, что на Ил-112В его отец летал с первого подъема, в день крушения должен был пройти очередной этап испытаний. При этом Хлудеев, по его словам, хорошо отзывался о самолете, а весь экипаж был опытным.

- Отец ничего не опасался. Был всегда уверен в технике. Если бы была какая-то неисправность, самолет бы не вылетел. Они устраняли поломки сами. Он никогда ни на что не жаловался и был скромным человеком, — добавил Роман.

Сейчас следователи рассматривают две версии происшествия: техническая неисправность воздушного судна и ошибка пилотирования. Как отметили в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), для выяснения причин крушения будет создана соответствующая комиссия. Ее возглавит замглавы Минпромторга Олег Бочаров. Борт самолета состоял в реестре экспериментальной авиации министерства. Спецкомиссию также создаст госкорпорация «Ростех».

Ил-112В — первый военно-транспортный самолет, разработанный в России «с нуля» в постсоветский период. Он должен заменить устаревающий парк Ан-24 и Ан-26. Ил-112В предназначен для транспортировки и воздушного десантирования до 5 тонн легких образцов вооружения, военной техники, грузов и личного состава.
Первый полет опытного образца Ил-112В состоялся 30 марта 2019 года, однако на тот момент самолет не отвечал требованиям Минобороны РФ по грузоподъемности, поэтому требовал доработки. В октябре 2020 года глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что массу Ил-112В необходимо снизить примерно на две тонны. Летные испытания Ил-112В возобновились только спустя два года — 30 марта 2021 года.

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