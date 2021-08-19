Все народные приметы на 19 августа в Преображение Господне и Яблочный спас: кого преобязательно угостить яблоком
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Все народные приметы на 19 августа в Преображение Господне и Яблочный спас: кого преобязательно угостить яблоком

12:47:018/19/2021Фото: pixabay
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По приметам не допускалось, чтобы сегодня в доме было грязно. Но и убираться сегодня было не принято - к празднику готовились заранее.

яблоко
Сегодня обязательно было принято делиться яблоками

Сегодня верующие отмечают второй из Спасов, приуроченный к Преображению Господню. Это Яблочный спас и он всегда отмечается 19 августа - дата является фиксированной. Основной традицией сегодняшнего дня является для мирян посещение церкви, чтобы побывать на праздничной литургии, помолиться вместе со всеми и принести корзинку с фруктами для того, чтобы священник благословил свежий урожай на вкушение. Таким образом принято выражать благодарность Богу за подаренный нам урожай.

Часть урожая желательно оставить в храме для помощи малоимущим, часть забирают с собой. Сегодня принято всех угощать яблоками. Особенно хорошей приметой считалось угостить яблоком нищего - это сулило удачу в предстоящем году. Также яблоками угощали маленьких детей и болеющих людей - люди верили, что яблоки на Спас придают сил и здоровья.

Существовала примета, говорящая о том, что праздничную трапезу обязательно сегодня нужно начинать с яблока. Первый  кусочек от освященного яблока, люди верили, может исполнить ваше самое заветное желание, если оно является добрым и никому не причинит зла.

Помимо этого женщины обязательно на праздничный стол готовили множество различных блюд с добавлением яблок. Это могли быть салаты из фруктов, постная выпечка с начинкой из яблок, пирожки с яблоками, коврижки и галеты. Помимо этого просто сами яблоки записались с мёдом в духовке.

По приметам не допускалось, чтобы сегодня в доме было грязно. Но и убираться сегодня было не принято - к празднику готовились заранее.

Запрещалось по приметам сегодня убивать мух и комаров. А если насекомое садилось два раза подряд на вас - это сулило успех и богатство в предстоящем году.

Старались сегодня обойти весь дом с зажженной церковной свечой, при этом читая молитвы от негатива - это очистит ваш дом от любого сглаза и зла. Если сегодня было солнечно и тепло, можно было ожидать продолжительную и тёплую осень. Дождь на Яблочный спас всегда обещал удачу. А если вы вымокли под дождём, то ещё лучше, это значило, что вы скоро разбогатеете.

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