Все народные приметы на 19 августа в Преображение Господне и Яблочный спас: кого преобязательно угостить яблоком

Сегодня верующие отмечают второй из Спасов, приуроченный к Преображению Господню. Это Яблочный спас и он всегда отмечается 19 августа - дата является фиксированной. Основной традицией сегодняшнего дня является для мирян посещение церкви, чтобы побывать на праздничной литургии, помолиться вместе со всеми и принести корзинку с фруктами для того, чтобы священник благословил свежий урожай на вкушение. Таким образом принято выражать благодарность Богу за подаренный нам урожай.
Часть урожая желательно оставить в храме для помощи малоимущим, часть забирают с собой. Сегодня принято всех угощать яблоками. Особенно хорошей приметой считалось угостить яблоком нищего - это сулило удачу в предстоящем году. Также яблоками угощали маленьких детей и болеющих людей - люди верили, что яблоки на Спас придают сил и здоровья.
Существовала примета, говорящая о том, что праздничную трапезу обязательно сегодня нужно начинать с яблока. Первый кусочек от освященного яблока, люди верили, может исполнить ваше самое заветное желание, если оно является добрым и никому не причинит зла.
Помимо этого женщины обязательно на праздничный стол готовили множество различных блюд с добавлением яблок. Это могли быть салаты из фруктов, постная выпечка с начинкой из яблок, пирожки с яблоками, коврижки и галеты. Помимо этого просто сами яблоки записались с мёдом в духовке.
По приметам не допускалось, чтобы сегодня в доме было грязно. Но и убираться сегодня было не принято - к празднику готовились заранее.
Запрещалось по приметам сегодня убивать мух и комаров. А если насекомое садилось два раза подряд на вас - это сулило успех и богатство в предстоящем году.
Старались сегодня обойти весь дом с зажженной церковной свечой, при этом читая молитвы от негатива - это очистит ваш дом от любого сглаза и зла. Если сегодня было солнечно и тепло, можно было ожидать продолжительную и тёплую осень. Дождь на Яблочный спас всегда обещал удачу. А если вы вымокли под дождём, то ещё лучше, это значило, что вы скоро разбогатеете.