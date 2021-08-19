Родная бабушка зверски избила внучку-инвалида в Тыве

В республике Тыва родная бабушка избила внучку-ивалида. Крики и звуки ударов попали на прмую трансляцию, которую вела девушка.
16-летняя Есфирь из Кызыла решила стать блогером — она писала посты, выкладывала сторис и вела трансляции. Но зрители, заглянувшие на последний прямой эфир, увидели не весёлого подростка с 2,5к фолловеров, а самое настоящее насилие.
Сначала бабушка угрожала ее убить, а потом набросилась с криками. Местные жители говорят, что семья Есфирь выглядит благополучной. Но теперь семью будет проверять соцзащита и полиция.