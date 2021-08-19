Родная бабушка зверски избила внучку-инвалида в Тыве
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Родная бабушка зверски избила внучку-инвалида в Тыве

1:19:578/19/2021Фото: pixabay
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В этот момент девушка вела прямую трансляцию в своем блоге.

Бабушка в прямом эфире избила внучку

В республике Тыва родная бабушка избила внучку-ивалида. Крики и звуки ударов попали на прмую трансляцию, которую вела девушка.

16-летняя Есфирь из Кызыла  решила стать блогером — она писала посты, выкладывала сторис и вела трансляции. Но зрители, заглянувшие на последний прямой эфир, увидели не весёлого подростка с 2,5к фолловеров, а самое настоящее насилие.

Сначала бабушка угрожала ее убить, а потом набросилась с криками. Местные жители говорят, что семья Есфирь выглядит благополучной. Но теперь семью будет проверять соцзащита и полиция.

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