В огромную лужу у мусорки с бомжами высаживают учеников лицея №7 Бердска
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В огромную лужу у мусорки с бомжами высаживают учеников лицея №7 Бердска

2:28:458/19/2021,Валерия НипомнящаяФото: Предоставлено Еленой
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Подъезд к школе есть и с другой стороны, с улицы Ленина, но именно этот более удобный. И туда подъезжает немалое количество машин, которым приходится объезжать все эти ямы и кочки. "Почему дети должны ходить через свалку? Почему их высаживают около мусорный баков? Пусть дети привыкают к такому? Лучшего они не достойны?", - говорит Елена.

Осенью и весной всё это превращается в одну большую лужу

В редакцию "Курьер. Среда. Бердск" обратилась местная жительница Елена и рассказала о состоянии площадки на подъезде к территории Лицея №7 в Бердске. Она живет в соседнем с учебным заведением доме.

Возле места, куда дети ходят в школу, уже не первый год стоят мусорные контейнеры, на дороге ямы, камни, её размывает после дождя. Еще недавно там обитали бомжи.

- На территории у лицея – мусорка и парковка - два в одном. На дороге пыль, ямы, камни – унылое зрелище. Ни пройти, ни проехать. Осенью и весной всё это превращается в одну большую лужу. Раньше ещё бомжи сидели на выброшенных на мусорку диванах. Они там что-то жгли, - говорит горожанка.

Она объяснила, что подъезд к школе есть и с другой стороны, с улицы Ленина, но именно этот более удобный. И туда подъезжает немалое количество машин, которым приходится объезжать все эти ямы и кочки.

Елена задается вопросом «Кому принадлежит эта территория?». Почему никто не хочет вложиться и облагородить подъезд к своим учебным заведениям?

- Там находится и лицей 7, и частная школа "Экология и Диалектика". В течение 10 лет ничего не делается. Позор какой-то, - добавляет жительница Бердска.

Женщина отметила, что в прошлом году поставили забор, чтобы как-то огородить территорию. Но мусорные баки, которые относятся к дому, всё равно остались. Свозится в том числе строительный мусор, образовывается свалка. Состояние самой дороги тоже оставляет желать лучшего.

- Почему дети должны ходить через свалку? Почему их высаживают около мусорный баков? Пусть дети привыкают к такому? Лучшего они не достойны? – задается вопросами Елена.


Редакция обратилась за комментарием к администрации Бердска, но пока от руководства ответа дождаться не удалось.

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