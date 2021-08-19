В МВД хотят упростить процедуру техосмотра
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В МВД хотят упростить процедуру техосмотра

1:32:338/19/2021Фото: МВД
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Это позволит сократить время для прохождения процедуры.

МВД хочет убрать из техосмотра некоторые проверки

Министерство внутренних дел предлагает упростить процедуру техосмотра и отказаться от некоторых проверок. Ведомство, в частности, предложило отказаться от:

• проверки коррозии элементов тормозной системы;
• наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла;
• проверки наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя;
• замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе;
• проверки наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста; а также не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны. Об этом сообщает Коммерсант. По мнению авторов инициативы, это позволит сократить время на прохождение техосмотра.

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