В МВД хотят упростить процедуру техосмотра

Министерство внутренних дел предлагает упростить процедуру техосмотра и отказаться от некоторых проверок. Ведомство, в частности, предложило отказаться от:
• проверки коррозии элементов тормозной системы;
• наличия повреждений тормозных трубопроводов и способности стеклоомывателя подавать жидкость в зону очистки стекла;
• проверки наличия в машине аптечки, знака аварийной остановки и огнетушителя;
• замера уровня шума выпускной системы и загрязняющих веществ в выхлопе;
• проверки наличия каплепадения масел и рабочих жидкостей, коробки передач, бортовых редукторов и заднего моста; а также не обращать внимания на трещины на ветровом стекле легковых автомобилей с водительской стороны. Об этом сообщает Коммерсант. По мнению авторов инициативы, это позволит сократить время на прохождение техосмотра.