Последний кусочек яблока: Загадываем сокровенное желание в Яблочный спас 19 августа – сильный ритуал в праздник
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Последний кусочек яблока: Загадываем сокровенное желание в Яблочный спас 19 августа – сильный ритуал в праздник

1:37:448/19/2021Фото: pixabay
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Можно было рассчитывать, что если желание светлое и доброе, оно обязательно исполнится, поскольку сегодня небеса открыты для просьб людей.

яблоко
На яблоко из церкви можно было загадать желание

Православный праздник Преображения Господня в народе более известен с названием Яблочный спас, потому что на службу в храм сегодня принято приносить на освящение яблоки. Отмечается этот день сегодня, 19 августа 2021 года.

Традиция освящать сегодня яблоки пришла к нам со времен Ветхого завета - тогда люди несли в храмы излишки своего урожая, делясь им с бедными людьми. Так люди благодарили Бога за данный урожай.

Эта хорошая традиция дошла до настоящего времени. Сегодня тоже принято делиться собранным урожаем с бедными, нищими. Яблоками угощали соседей и родных, маленьких детей и болеющих людей. Считалось, что яблочко из церкви подарит сил и здоровья.

Праздничную трапезу обычно начинали с освящённого яблока, которая делили на всех членов семьи. Люди верили, что эта яблочная долька может помочь исполнить свое самое сокровенное желание. Условием для его исполнения обязательно было то, что желание не должно принести никому зла, а человек, загадывающий его, не должен иметь темных мыслей и злых  намерений.

Можно было рассчитывать, что если желание светлое и доброе, оно обязательно исполнится, поскольку сегодня небеса открыты для просьб людей. Яблоко тщательно пережевывали, думая о своём желании, после этого просто ждали его исполнения.

Можно было катать яблоко по какой либо поверхности, думать о своем желании, а когда оно полностью и точно сформулируется в вашей голове, сказать: "Что загадано — то надумано, что надумано — то сбудется, что сбудется — не минуется!". таким ритуалом обычно пользовались девушки, загадывая себе любовь и суженого.

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