Общественник из Новосибирска нашел самовольно построенный 9-этажный дом
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Общественник из Новосибирска нашел самовольно построенный 9-этажный дом

1:45:058/19/2021Фото: pixabay
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Девятиэтажка стоит на участке, который принадлежит компании, проходящей стадию банкротства.

Девятиэтажку построили незаконно

Общественник из Новосибирска Михаил рязанцев рассказал на своей странице в Фейсбук, что нашел в городе недостроенный самовольно возведенный девятиэтажный дом. Он находится рядом с жилыми домами №№ 6 и 8 по улице Серафимовича.

Общественник сделал запрос в администрацию города и все подтвердилось — разрешения на строительство ни кто не выдавал. Рязанцев считает, что мэрия давно должна была составить акт о самовольном строительстве и обратиться в суд, чтобы решить судьбу самостроя.

По информации активиста, земля под домом находится в частной собственности компании, проходящей процедуру банкротства. Согласно Росреестру, на этом участке зарегистрирован объект незавершенного строительства без указания количества этажей. Дом стоит уже 5 лет и частично остеклен.

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