Общественник из Новосибирска нашел самовольно построенный 9-этажный дом

Общественник из Новосибирска Михаил рязанцев рассказал на своей странице в Фейсбук, что нашел в городе недостроенный самовольно возведенный девятиэтажный дом. Он находится рядом с жилыми домами №№ 6 и 8 по улице Серафимовича.
Общественник сделал запрос в администрацию города и все подтвердилось — разрешения на строительство ни кто не выдавал. Рязанцев считает, что мэрия давно должна была составить акт о самовольном строительстве и обратиться в суд, чтобы решить судьбу самостроя.
По информации активиста, земля под домом находится в частной собственности компании, проходящей процедуру банкротства. Согласно Росреестру, на этом участке зарегистрирован объект незавершенного строительства без указания количества этажей. Дом стоит уже 5 лет и частично остеклен.