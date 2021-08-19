Больше 60 авиарейсов отменили в Москве из-за грозы и шквалистого ветра
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Больше 60 авиарейсов отменили в Москве из-за грозы и шквалистого ветра

2:08:218/19/2021Фото: скрин с видео
0

В городе повалены деревья и повреждены машины.

Непогода обрушилась на Москву в среду

Вчера, 18 августа, на Москву обрушились гроза, ливни и шквалистый ветер. Результатом этого стали поваленные деревья — не меньше десяти штук и поврежденные автомобили.

Непогода стала причиной отмены и задержки рейсов в московских аэропортах. По данным сервиса «Яндекс Расписание», во Внуково задерживается 11 рейсов, 9 отменено, в Домодедово задержано 13, отменено 5, в Шереметьево задержано 13, отменено 12.
в экстренных службах отметили, что пострадавших, к счастью, нет. Отметим, что в столице и области в среду объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы и ветра. Предполагалось, что такая погода продержится до четверга.

Трагедия в Турции: туристка мгновенно умерла на глазах семьи
Погиб в 41 год: умер любимый миллионами комик
Россиян предупредили о еще одной опасности в Крыму
Судья с Украины объяснила провал гимнастки из РФ на ОИ
Судья с Украины одной фразой объяснила провал России на ОИ
Камчатский депутат-миллиардер признался в убийстве человека
Стало известно, что нашли в крови МакSим после выхода из комы
В Воронеже взорвался автобус с людьми: известно, что произошло
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Ей было 31: в озере нашли тумбочку с телом девушки
Что происходит с организмом после вакцинации «Спутник V»
Собчак резко высказалась об Алине Кабаевой
Три брата провалились в выгребную яму и погибли
Найден предмет, ставший причиной взрыва в автобусе в Воронеже
Выстрел в 6:37 утра: подробности смерти мэра Кривого Рога
Решена судьба подполковника МВД РФ с 22 квартирами
Мигрант сначала поджег церковь и после убил священника
непогодаотмена рейсаураганотмена самолета
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Любите дождь?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Общественник из Новосибирска нашел самовольно построенный 9-этажный дом
1:45:05 8/19/2021
Общественник из Новосибирска нашел самовольно построенный 9-этажный дом
БердскЗаписи на ревакцинацию в ЦГБ Бердска нет: На повторную прививку от коронавируса будут стоять в очереди
1:39:19 8/19/2021
Записи на ревакцинацию в ЦГБ Бердска нет: На повторную прививку от коронавируса будут стоять в очереди
Последний кусочек яблока: Загадываем сокровенное желание в Яблочный спас 19 августа – сильный ритуал в праздник
1:37:44 8/19/2021
Последний кусочек яблока: Загадываем сокровенное желание в Яблочный спас 19 августа – сильный ритуал в праздник
В МВД хотят упростить процедуру техосмотра
1:32:33 8/19/2021
В МВД хотят упростить процедуру техосмотра
У Льва, Весов и Водолея 19 августа 2021 года будет отличный день
1:30:18 8/19/2021
У Льва, Весов и Водолея 19 августа 2021 года будет отличный день
Почему посещение кладбища 19 августа в Преображение Господне обязательно для каждого верующего
1:20:37 8/19/2021
Почему посещение кладбища 19 августа в Преображение Господне обязательно для каждого верующего
Родная бабушка зверски избила внучку-инвалида в Тыве
1:19:57 8/19/2021
Родная бабушка зверски избила внучку-инвалида в Тыве
ЦСКА подписал контракт с Панкратовым
12:56:25 8/19/2021
ЦСКА подписал контракт с Панкратовым
Все народные приметы на 19 августа в Преображение Господне и Яблочный спас: кого преобязательно угостить яблоком
12:47:01 8/19/2021
Все народные приметы на 19 августа в Преображение Господне и Яблочный спас: кого преобязательно угостить яблоком
Женщина зацепилась ногой за железо и повредила ногу в аквапарке Новосибирска
12:32:48 8/19/2021
Женщина зацепилась ногой за железо и повредила ногу в аквапарке Новосибирска