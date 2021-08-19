Больше 60 авиарейсов отменили в Москве из-за грозы и шквалистого ветра

Вчера, 18 августа, на Москву обрушились гроза, ливни и шквалистый ветер. Результатом этого стали поваленные деревья — не меньше десяти штук и поврежденные автомобили.
Непогода стала причиной отмены и задержки рейсов в московских аэропортах. По данным сервиса «Яндекс Расписание», во Внуково задерживается 11 рейсов, 9 отменено, в Домодедово задержано 13, отменено 5, в Шереметьево задержано 13, отменено 12.
в экстренных службах отметили, что пострадавших, к счастью, нет. Отметим, что в столице и области в среду объявили оранжевый уровень опасности из-за грозы и ветра. Предполагалось, что такая погода продержится до четверга.