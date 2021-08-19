12 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Новосибирской области
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19.08
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12 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Новосибирской области

2:36:128/19/2021Фото: pixabay
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В регионе выявили 187 новых зараженных

12 пациентов с ковидом умерли в НСО
Сюжет: Третья волна коронавируса
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Сегодня, 19 августа, оперативный штаб Новосибирской области по противодействию распространения коронавирусной инфекции сообщил новые данные о зараженных. За минувшие сутки в регионе выявили 187 новых заболевших.

Скончались еще двенадцать пациентов: мужчины в возрасте 63 и 68 лет и женщины в возрасте 55, 60, 62, 63, 66, 68,72, 83, 85 и 87 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 2 534 человека.

В инфекционные стационары региона с диагнозом COVID-19 и с подозрением на него госпитализированы 2 600 пациентов, в том числе 40 детей. В отделениях реанимации находятся 195 человек. На ИВЛ – 25 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 2 303 884 теста на коронавирус.

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