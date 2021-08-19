Почему мусорная реформа провалилась: Губернатор Травников разорвет контракт с "Экологией-Новосибирск" при одном условии

Правительство Новосибирской области не исключает возможность расторжения отношений с регоператором по обращению с отходами «Экология-Новосибирск». Об этом в прямом эфире радио 18 августа сообщил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. По словам главы региона, жалобы жителей на действия регоператора поступают регулярно.
- Видно, что оператор плохо справляется со своими обязанностями. Я уже поручил Министерству ЖКХ и той самой проектной дирекции готовить документы по расторжению контракта с регоператором. Если мы увидим, что до осени ситуация к лучшему не поменяется, мы пойдем на кардинальное решение, на болезненный процесс: готовить смену регоператора в 2022 году, — рассказал Андрей Травников.
Напомним, с января 2019 года в Новосибирской области произошла мусорная реформа. Всю отрасль вывоза отходов отдали под управление регионального оператора. А для жителей установили единый тариф за вывоз ТКО.
Также в рамках реформы была увеличена зона покрытия услугой по вывозу ТКО в районах Новосибирской области, установлены новые контейнерные площадки и весовой контроль для мусоровозов на полигонах. Однако мусорный оператор за 3 года так и не добрался до отдалённых территорий. В итоге стихийные свалки вокруг посёлков копятся годами. Главы поселений даже предлагали изменить так называемую мусорную реформу или вообще отказаться от неё, потому что организовать работу по уборке мусора регоператор отказывается. Важно отметить, что данная проблема – характерна для многих территорий частного сектора, причем не только в Новосибирской области, но и по всей стране. Вот что говорили по этому поводу местные.
- Нас обслуживала компания «Прогресс». Мусор вывозили два раза в неделю, и мы не знали никаких проблем. Потом его сменил другой перевозчик, который стал вывозить мусор раз в неделю, но зато без срывов: работал даже в выходные и праздничные дни. В то время наши мусорные контейнеры были исправными, а сегодня все баки безобразно порваны, многократно их латали сварщики. Аналогичная ситуация также на улицах Лизы Чайкиной, Радиаторной, Ленина, Мостовая, Семипалатинская, Октябрьская, Томская, — сообщила Татьяна.
- Жара стоит нестерпимая. Отходы начинают источать неприятный запах, просто дышать нечем! К таким мусоркам сбегаются стаи собак, которые ведут себя очень агрессивно. А ведь рядом могут быть наши дети, — сказала сибирячка Ирина.
«Экология-Новосибирск» это объясняла тем, что обслуживать маленькие деревни — убыточно.
Заместитель начальника управления использования природных ресурсов Министерства природных ресурсов и экологии Новосибирской области Николай Нечитайло подтвердил: финансовые ресурсы, которые нужно затратить на оформление свалки, значительны. Проектирование места складирования бытовых отходов, далее экспертиза проекта, собственно строительство — порядка 20 миллионов рублей. Затраты на рекультивацию участка — около 10 миллионов, и снова нужны проект и экспертиза, отмечается на сайте Заксобрания региона.
Николай Нечитайло пояснил, что в Новосибирской области существует госпрограмма по обращению с отходами. Она предусматривает строительство площадок для складирования бытовых отходов. Но по условиям программы в любой самой дальней деревне должен работа регоператор.
Однако ранее, предложение отменить мусорную реформу было подвержено критике со стороны зампредседателя комиссии Заксобрания по экологии Сергея Конько.
- Отменить на федеральном уровне мусорную реформу нереально. Вывозить мусор — обязанности регоператора, - сказал Сергей Конько.
Тогда главам деревень посоветовали обратиться в прокуратуру, написать обращение в правительство области.
Напомни, что ранее в компании «Экология-Новосибирск» говорили, что этим летом мусор на вывозился (конкретно город) из-за припаркованных авто и вспышкой COVID-19 среди работников.
В свою очередь эксперт в сфере ЖКХ Оксана Царапкина рассказала алгоритм действий, если региональный оператор не вывозит мусор.
По действующему законодательству оператор не имеет права не вывозить мусор более 48 часов. Если не получилось с одним автомобилем, значит, нужно с другим. В случае, если такое происходит, можно составить акт о некачественно выполненных работах. Его направляют самому регоператору, чтобы он произвел перерасчет. Также его можно направить в Госжилинспекцию Новосибирской области для устранения нарушений.
- Акт составляют в присутствии собственника, представителя управляющей компании или ТСН и регоператора. Если переполненные контейнеры находятся на муниципальной территории, то при составлении должен присутствовать сотрудник местной администрации. Образец акта есть на сайте Госжилинспекции. В случае если после уведомления представитель регоператора не пришел на составление акта, его можно составить без него,— сообщила эксперт.