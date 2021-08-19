Назначение и конструктивные особенности противопожарных дверей
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Назначение и конструктивные особенности противопожарных дверей

2:37:408/19/2021Фото: images.ua.prom.st
0

Основным предназначением входных дверей является ограждение жилища от проникновения посторонними лицами, сохранение имущества, защита помещения.

двери
Двери противопожарные

Сравнительно недавно популярностью стали пользоваться двери противопожарные, обеспечивающие защиту огня.

Двери противопожарного типа

Отличием таких дверей от стандартных конструкций выступает то, что они способны сдерживать огонь большой промежуток времени. Для чего существуют специальные наполнители, преграждающие его прохождение.

Задачи пожарной двери следующие:


  • преграда огню;
  • защита от дыма;
  • выдержать натиск температуры до прибытия пожарных.

Конструкция изготавливается в соответствии с ГОСТом, обеспечивая эвакуацию людей из помещения, поможет предупредить пожар и не даст распространиться огню. На все противопожарные изделия выдаются соответствующие сертификаты.

Конструктивные особенности и наполнители

От конструкции зависит безопасность и стоимость изделия. Дорогостоящими вариантами можно считать двери, удерживающие огонь на протяжении 90 минут. Это надежные изделия. К следующей категории можно отнести двери, выдерживающие натиск огня на протяжении часа. Для небольших помещений с небольшим количеством людей, достаточно двери со стойкостью до получаса.

Внутри противопожарной двери должны отсутствовать воспламеняемые и токсичные материалы. В них присутствуют элементы, отсутствующие в стандартных полотнах:


  • Термоэластопласт. Речь идет об уплотнительной ленте, расширяемой под влиянием высоких температур, что обеспечит полноценную изоляцию от дыма и запаха;
  • Наполнитель. Плотная базальтовая или минеральная плита;
  • Система «антипаника», обеспечивающая легкий и простой выход.

Используемые материалы

Конечно, безопасность в таких конструкциях должна находиться на первом месте, но внешние характеристики двери так же имеют значение. Производителями предлагаются варианты из древесины (пропитанного огнеупорными растворами) и жаропрочного стекла. Достаточно популярными материалами выступает сталь, а также алюминий.

Высокие показатели огнестойкости стальных полотен являются важными достоинствами дверей противопожарного типа. Только и они имеют минус – сталь быстро нагревается. Чтобы избежать этого, применяют дополнительные компоненты, способные снизить нагрев.

Депутат-миллиардер РФ убил жителя Камчатки: что произошло
Алибасов откровенно рассказал о прошлом Бузовой
Трагедия в Турции: туристка из России погибла на глазах у всех
26-летняя невеста погибла через несколько часов после свадьбы
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Дело сестер Хачатурян: что показала новая экспертиза
Загадочная смерть 6 генералов за 10 дней: раскрыты причины
Трех «сидящих за столом» мертвых студентов нашли в Ярославле
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
противопожарные двери
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Почему мусорная реформа провалилась: Губернатор Травников разорвет контракт с "Экологией-Новосибирск" при одном условии
2:33:04 8/19/2021
Почему мусорная реформа провалилась: Губернатор Травников разорвет контракт с "Экологией-Новосибирск" при одном условии
БердскВ огромную лужу у мусорки с бомжами высаживают учеников лицея №7 Бердска
2:28:45 8/19/2021
В огромную лужу у мусорки с бомжами высаживают учеников лицея №7 Бердска
Навального из Омска забрал засекреченный человек, заявили в МИДе
2:21:07 8/19/2021
Навального из Омска забрал засекреченный человек, заявили в МИДе
Что можно и нельзя кушать в Преображение Господне 19 августа?
2:20:18 8/19/2021
Что можно и нельзя кушать в Преображение Господне 19 августа?
Больше 60 авиарейсов отменили в Москве из-за грозы и шквалистого ветра
2:08:21 8/19/2021
Больше 60 авиарейсов отменили в Москве из-за грозы и шквалистого ветра
Общественник из Новосибирска нашел самовольно построенный 9-этажный дом
1:45:05 8/19/2021
Общественник из Новосибирска нашел самовольно построенный 9-этажный дом
БердскЗаписи на ревакцинацию в ЦГБ Бердска нет: На повторную прививку от коронавируса будут стоять в очереди
1:39:19 8/19/2021
Записи на ревакцинацию в ЦГБ Бердска нет: На повторную прививку от коронавируса будут стоять в очереди
Последний кусочек яблока: Загадываем сокровенное желание в Яблочный спас 19 августа – сильный ритуал в праздник
1:37:44 8/19/2021
Последний кусочек яблока: Загадываем сокровенное желание в Яблочный спас 19 августа – сильный ритуал в праздник
В МВД хотят упростить процедуру техосмотра
1:32:33 8/19/2021
В МВД хотят упростить процедуру техосмотра
У Льва, Весов и Водолея 19 августа 2021 года будет отличный день
1:30:18 8/19/2021
У Льва, Весов и Водолея 19 августа 2021 года будет отличный день