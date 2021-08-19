Назначение и конструктивные особенности противопожарных дверей

Сравнительно недавно популярностью стали пользоваться двери противопожарные, обеспечивающие защиту огня.
Двери противопожарного типаОтличием таких дверей от стандартных конструкций выступает то, что они способны сдерживать огонь большой промежуток времени. Для чего существуют специальные наполнители, преграждающие его прохождение.
Задачи пожарной двери следующие:
- преграда огню;
- защита от дыма;
- выдержать натиск температуры до прибытия пожарных.
Конструкция изготавливается в соответствии с ГОСТом, обеспечивая эвакуацию людей из помещения, поможет предупредить пожар и не даст распространиться огню. На все противопожарные изделия выдаются соответствующие сертификаты.
Конструктивные особенности и наполнителиОт конструкции зависит безопасность и стоимость изделия. Дорогостоящими вариантами можно считать двери, удерживающие огонь на протяжении 90 минут. Это надежные изделия. К следующей категории можно отнести двери, выдерживающие натиск огня на протяжении часа. Для небольших помещений с небольшим количеством людей, достаточно двери со стойкостью до получаса.
Внутри противопожарной двери должны отсутствовать воспламеняемые и токсичные материалы. В них присутствуют элементы, отсутствующие в стандартных полотнах:
- Термоэластопласт. Речь идет об уплотнительной ленте, расширяемой под влиянием высоких температур, что обеспечит полноценную изоляцию от дыма и запаха;
- Наполнитель. Плотная базальтовая или минеральная плита;
- Система «антипаника», обеспечивающая легкий и простой выход.
Используемые материалыКонечно, безопасность в таких конструкциях должна находиться на первом месте, но внешние характеристики двери так же имеют значение. Производителями предлагаются варианты из древесины (пропитанного огнеупорными растворами) и жаропрочного стекла. Достаточно популярными материалами выступает сталь, а также алюминий.
Высокие показатели огнестойкости стальных полотен являются важными достоинствами дверей противопожарного типа. Только и они имеют минус – сталь быстро нагревается. Чтобы избежать этого, применяют дополнительные компоненты, способные снизить нагрев.