Ученые раскрыли секрет сильной тяги к спиртному

Шведские биологи выявили в головном мозге группу нервных клеток, отвечающих за принятие человеком решения об употреблении алкоголя, даже если делать этого ему не надо. Большая часть людей может воздержаться от принятия спиртного в ситуациях, когда употребление может иметь негативные последствия. Но некоторые не могут сказать «нет» себе. Поэтому, ученые решили понять, почему так происходит и провели опыты на крысах.
В начале эксперимента крысам показали, что они могут, нажав на рычаг, получить небольшое количество алкоголя. Но через некоторое время условия изменились: после нажатия вместе со спиртом они получали удар электрическим током. После этого большинство крыс перестали нажимать на рычаг, но примерно треть животных продолжали это делать, чтобы получить алкоголь несмотря на дискомфорт. С помощью такого метода обнаружили в миндалевидном теле мозга грызунов сеть нервных клеток, активизирующихся непосредственно перед нажатием на рычаг.
- Мы обнаружили, что наличие небольшой группы нервных клеток в определенной области мозга определяет разницу между умением ограничивать себя, как это делали большинство крыс, и неспособностью остановиться , - рассказали ученые.
Сейчас же авторы определили конкретную группу PKCδ-положительных нервных клеток в центральной миндалине, которые способствуют развитию компульсивного алкоголизма. Когда, используя передовые молекулярные методы, исследователи отключали эти клетки, способность воздерживаться от употребления алкоголя у крыс восстанавливалась. Теперь ученые рассчитывают на то, что это поможет создать им новые препараты для лечения алкогольной зависимости.