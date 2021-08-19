Новый учебный год стартует в Новосибирской области в очном формате
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Новый учебный год стартует в Новосибирской области в очном формате

2:59:078/19/2021Фото: pixabay.com
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Образовательные организации Новосибирской области при стабильной санитарно-эпидемиологической ситуации начнут новый учебный год в очном формате – в соответствии с действующими ограничительными мерами в условиях противодействия угрозе распространения новой коронавирусной инфекции.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции все общеобразовательные организации Новосибирской области укомплектованы необходимыми моющими и дезинфицирующими средствами

Заместитель губернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов в ходе пресс-конференции 19 августа рассказал о подготовке в регионе к началу нового учебного года.

«Подготовка к началу нового учебного года находится на контроле правительства Новосибирской области, особое внимание уделяется созданию безопасных условий для детей. В настоящее время санитарно-эпидемиологическая ситуация позволяет организовать учебный процесс в штатном режиме. Рекомендации в части мер безопасности остаются, но все классы на сегодняшний день могут учиться очно. В регионе наблюдается тенденция роста количества обучающихся – в новом учебном году в школы придут 348 тысяч детей, 38 тысяч из них – первоклассники. В этом году на ремонты и подготовку школ к новому учебному году направлено порядка 1 млрд рублей. Кроме того, в регионе ведется строительство 11 детских садов и трёх новых школ. Около двух тысяч мест дополнительно создается в действующих школах. Благодаря реализации национального проекта «Образование» расширены возможности укрепления материально-технической базы образовательных организаций, в текущем году на эти цели направлено порядка 1,3 млрд рублей. Более 43 тысяч дополнительных мест будет создано в сфере дополнительного образования для детей от 5 до 18 лет», – прокомментировал Сергей Нелюбов.

В ходе пресс-конференции отмечалось, что в случае ухудшения санитарно-эпидемиологической ситуации часть обучающихся в образовательных организациях (в зависимости от наполняемости) могут быть переведены на очно-заочную, заочную форму обучения или может быть применена смешанная модель обучения. Это не коснётся первоклассников – на уровне начального общего образования (1-4 классы) организуют обучение детей очно при полном соблюдении санитарно-эпидемиологических требований. В сельских малокомплектных школах и школах, осуществляющих обучение школьников в одну смену, а также в специальных (коррекционных) школах и школах-интернатах возможно введение сменности занятий.

В целях профилактики распространения коронавирусной инфекции все общеобразовательные организации Новосибирской области укомплектованы необходимыми моющими и дезинфицирующими средствами, кожными антисептиками, средствами индивидуальной защиты, рециркуляторами.

Также в пресс-конференции приняли участие министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук и председатель проекта «Областное родительское собрание» Александр Токарев.

Как подчеркнул Сергей Федорчук, в новом учебном году школы ждут изменения в содержательной работе. Так, в систему образования полноценно возвращается воспитательный процесс – воспитательная часть становится вместе с обучением частью федерального образовательного стандарта.

Александр Токарев отметил, что основной приоритет должен быть отдан не только учебному, но и воспитательному процессу, это направление будет поддержано родительской общественностью.

Подвоз школьников будет осуществляться к 423 базовым школам из 831 населенного пункта на маршрутах протяженностью более 8500 километров будет задействовано 540 школьных автобусов. Всего будет охвачено 13 000 учеников.

В 2021/2022 учебном году будет продолжена реализация мероприятий по организации и совершенствованию системы питания школьников. Условия для организации горячего бесплатного питания обучающихся начальных классов созданы во всех общеобразовательных организациях. Его в наступающем учебном году будут получать около 150 тысяч детей. На организацию бесплатного и льготного питания обучающихся в 2021 году из бюджетов всех уровней выделено более 3-х млрд рублей.

Источник: Департамент информационной политики администрации губернатора и правительства Новосибирской области

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