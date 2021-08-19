Что можно и нельзя делать с землей на выходных 21 и 22 августа 2021 года: Точный лунный календарь
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Что можно и нельзя делать с землей на выходных 21 и 22 августа 2021 года: Точный лунный календарь

7:20:468/19/2021Фото: pxhere
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В эти два дня набирающая силу Луна расположится в знаке Водолея. Мало того, что он неплодородный, еще и 22 числа ожидается Полнолуние.

морковь
Благоприятно в субботу собирать корнеплоды

21 августа, суббота

Этот день можно смело посвятить сбору любого урожая, который у вас созрел. Можно выкапывать картофель, убирать лук и чеснок, а если пришла пора, то можно убирать морковь и свёклу. Обратите внимание и на редьку. День очень благоприятствует сбору урожая корнеплодов в этот день, а также подготовке и хранению зимой.

В саду тоже можно собирать урожай фруктов, которые поспели к этому дню. Посевные и посадочные работы сегодня неблагоприятны, а потому, если вы планировали посев сидератов либо каких-то семян, например на получение свежей зелени, то сегодня от таких работ лучше отказаться.

Не стоит также высаживать в теплицу готовую рассаду. Благоприятно в этот день работать с землей, перекапывать её, рыхлить, полоть грядки. Поливать в этот день крайне не рекомендуется, поскольку завтра настанет полнолуние и корневая система будет не способна забирать влагу из почвы. Это может ухудшить качество жизни ваших растений. Неблагоприятно также сегодня работать с корнями, а вот пасынкование и обрезка культур сегодня очень даже хороши.

Сегодня хорошо собирать созревшие семена, для использования их в будущем, прослушивать их. Можно заготавливать и просушивать лекарственные травы. Для консервирования сегодня день не подходит, но если вы хотите сохранить свой урожай, сегодня его можно благополучно замораживать.

Сегодня можно работать с химией и стричь газон.

22 августа, воскресенье

Этот день считается неблагоприятным для любого вида работ на вашем садовом участке, поскольку сегодня состоялось полнолуние. Лучше оставить растения в покое. Можно заняться перепланировкой вашего участка, наводить чистоту и порядок, переустанавливать садовую мебель, чистить ваш каркасный или надувной бассейн или убирать его. Можно ремонтировать хозяйственные постройки . В саду тоже можно найти работу, если на ваших деревьях и кустарниках есть старые, сухие и больные ветви. Их сегодня можно благополучно удалять, а также разрешается выкорчевывать старые пни.

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