Тело шестого погибшего при крушении вертолета Ми-8 подняли со дна озера на Камчатке

На Камчатке из Курильского озера подняли тело шестого погибшего при крушении вертолета Ми-8.
Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона.
- В настоящий момент поднято тело шестого погибшего - одного из трех погибших, которые находятся в фюзеляже, - сообщают спасатели.
Отметим, что в настоящее время обнаружены тела всех погибших после крушения. Как стало известно, последние тела обнаружили в салоне вертолета с помощью военного робота.
Напомним, вертолет Ми-8 рухнул в озеро 12 августа. По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают три приоритетные версии причин падения вертолета: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.