Тело шестого погибшего при крушении вертолета Ми-8 подняли со дна озера на Камчатке
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Тело шестого погибшего при крушении вертолета Ми-8 подняли со дна озера на Камчатке

3:09:198/19/2021Фото: скрин с видео
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Вертолет рухнул в воду утром 12 августа.

Спасатели достали еще одного погибшего

На Камчатке из Курильского озера подняли тело шестого погибшего при крушении вертолета Ми-8.

Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС региона.

- В настоящий момент поднято тело шестого погибшего - одного из трех погибших, которые находятся в фюзеляже, - сообщают спасатели.

Отметим, что в настоящее время обнаружены тела всех погибших после крушения. Как стало известно, последние тела обнаружили в салоне вертолета с помощью военного робота.

Напомним, вертолет Ми-8 рухнул в озеро 12 августа. По факту крушения было возбуждено уголовное дело. Следователи рассматривают три приоритетные версии причин падения вертолета: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования и техническая неисправность воздушного судна.

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