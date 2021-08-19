Как избавиться от мошек в доме?

Появление мошки в доме это всегда внезапно и довольно неприятно. Они очень быстро размножаются, а потому, если их проигнорировать на протяжении первых пару дней, то потом избавиться от них становится довольно трудно. Источником появления мошки в квартире может быть канализация (некоторые мошки появляются в стоячей воде), грибные комарики (они могут полететь из ваших горшечных растений), но чаще всего людям досаждают дрозофилы. Так называются фруктовые (плодовые) мошки, а появляются они всегда на гниющих овощах или фруктах.
Первым делом требуются пересмотреть все ваши запасы и сетки с овощами. Возможно, где-то какой-то овощ или фрукт испортился, и стал источником распространения дрозофил. Все целые продукты необходимо убрать в холодильник, который также лучше проверить на наличие в нем испорченных продуктов. Затем требуется вынести мусор и тщательно промыть мусорное ведро.
Проверьте все цветочные горшки. Если немножко взрыхлить землю, то мошка обязательно полетят оттуда, если источником является комнатное растение. Если мошкару вы обнаружили именно в цветочном горшке, то требуется заменить всю землю, а само растения обработать слабым раствором марганцовки.
Первое, что нужно сделать при обнаружении мошкары в доме, это навести тщательную генеральную уборку с очищением всех кухонных поверхностей. Не забывайте об очищении сливной трубы в раковине, поскольку источником, как мы уже написали выше, может оказаться застоявшаяся вода в сифоне.
Когда вы нашли источник распространения мошки и полностью убрались в доме, осталось справиться с той мошкарой, которая всё ещё продолжает летать в ваших комнатах. Для этого можно изготовить специальную ловушку, для которой потребуется стеклянная банка и кусочек испорченного фрукта. Можно использовать немного яблочного уксуса с сахаром. Верх банки или стакана с помещенным туда фруктом или уксусом, затяните пищевой пленкой, в которой при помощи зубочистки проделайте несколько небольших отверстий. Мошкара будет залетать в этот стакан, а выбраться из него не сможет. Также можно использовать липкую ленту.
Если вам нужны более кардинальные меры, то можно применить химический аэрозоль с инсектицидным средством. Но этот способ подходит только в том случае, если в доме нет маленьких детей и вы имеете возможность куда-то выйти на прогулку на пару часов, пока средство будет действовать.