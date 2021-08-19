Как выбрать зажигалку для газовой плиты?
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Как выбрать зажигалку для газовой плиты?

9:20:298/19/2021Фото: Pixabay
0

Зажигалка не оставляет черных следов копоти на корпусе посуды, а также этот источник искорки не может закончится внезапно, как спички.

газ
Самыми удобными являются газовые плиты с встроенным пьеза-элементом

Все владельцы газовых плит, которые пользуются зажигалками, отмечают удобство их использования. Зажигалки для газовых плит бывают электрические или пьеза-элементами. Сейчас производители все чаще изготавливает газовые плиты, уже со встроенными зажигалками, что заметно облегчает процесс приготовление пищи.

Пользоваться зажигалкой удобнее ещё и потому, что она не оставляет черных следов копоти на корпусе посуды, а также этот источник искорки не может закончится внезапно, как спички. Ещё один одним плюсом использования зажигалок является то, что они безопасны в противопожарном плане. Как правило, форма зажигалки имеет длинный носик и удобную ручку для держания. При нажатии на кнопку зажигалки на её конце возникает искра, от которая воспламеняется газ.

Электрическая зажигалка

Для её использования её нужно подключать к электрической сети с напряжением 220 вольт. Эти зажигалки имеют длительный срок службы и очень просты в использовании. Однако есть и минусы у таких видов зажигалок, поскольку довольно часто владельцу мешает шнур, а также их невозможно использовать, если отключено электричество. К тому же есть риск поражения электрическим током, если совершенно случайно провод зажигалки попадёт под огонь.

Пьеза-зажигалки

У этого вида зажигалок практически не имеется минусов в процессе использования. Их действия обосновано работой пьеза-кристалла, который способен создавать ток. При воздействии на этот кристалл возникает несильный разряд, помогающий газу воспламениться. Единственным минусом этих зажигалок является невозможность ремонта, когда пьеза-элемент выработает весь свой ресурс.

Однако не бывает ничего вечного - все когда-то ломается и приходит в негодность. А выбор остается за вами!

Большая потеря для РФ: умер Андрей Юрасов
Крушение самолета в Подмосковье: выживших нет
Остались двое маленьких детей: в Москве убили 32-летнюю девушку
Лавров впервые сделал громкое заявление о талибах после захвата
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Умерла 4-летняя дочь знаменитого музыканта
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Адмирал в Петербурге убил свою семью: что было накануне трагедии
газовая плитазажигалкакак выбрать
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Какую зажигалку выберете?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Как выбрать зажигалку для газовой плиты?
9:20:29 8/19/2021
Как выбрать зажигалку для газовой плиты?
Когда и почему начнется четвертая волна коронавируса, ответил вирусолог Сергей Нетесов
9:08:27 8/19/2021
Когда и почему начнется четвертая волна коронавируса, ответил вирусолог Сергей Нетесов
Белла Хадид в кожаной горчичной куртке и черных брюках пришла в ТЦР Лондона
9:04:54 8/19/2021
Белла Хадид в кожаной горчичной куртке и черных брюках пришла в ТЦР Лондона
Путч августа 1991 года ускорили развал СССР: А если бы ГКЧП победила?
8:51:07 8/19/2021
Путч августа 1991 года ускорили развал СССР: А если бы ГКЧП победила?
Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет
8:39:47 8/19/2021
Захарова: Речи об эвакуации российского посольства из Кабула не идет
Сбор подписей за отставку мэра Новосибирска незаконным назвал Анатолий Локоть
8:24:31 8/19/2021
Сбор подписей за отставку мэра Новосибирска незаконным назвал Анатолий Локоть
Как избавиться от мошек в доме?
8:20:40 8/19/2021
Как избавиться от мошек в доме?
Ликвидировать сотни мусорных свалок в черте города приказали в правительстве РФ
8:06:00 8/19/2021
Ликвидировать сотни мусорных свалок в черте города приказали в правительстве РФ
Охранник библиотеки сломал лицо 19-летнему читателю: Пострадавший попал в больницу
7:38:31 8/19/2021
Охранник библиотеки сломал лицо 19-летнему читателю: Пострадавший попал в больницу
Что можно и нельзя делать с землей на выходных 21 и 22 августа 2021 года: Точный лунный календарь
7:20:46 8/19/2021
Что можно и нельзя делать с землей на выходных 21 и 22 августа 2021 года: Точный лунный календарь