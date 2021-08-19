Как выбрать зажигалку для газовой плиты?

Все владельцы газовых плит, которые пользуются зажигалками, отмечают удобство их использования. Зажигалки для газовых плит бывают электрические или пьеза-элементами. Сейчас производители все чаще изготавливает газовые плиты, уже со встроенными зажигалками, что заметно облегчает процесс приготовление пищи.
Пользоваться зажигалкой удобнее ещё и потому, что она не оставляет черных следов копоти на корпусе посуды, а также этот источник искорки не может закончится внезапно, как спички. Ещё один одним плюсом использования зажигалок является то, что они безопасны в противопожарном плане. Как правило, форма зажигалки имеет длинный носик и удобную ручку для держания. При нажатии на кнопку зажигалки на её конце возникает искра, от которая воспламеняется газ.
Электрическая зажигалка
Для её использования её нужно подключать к электрической сети с напряжением 220 вольт. Эти зажигалки имеют длительный срок службы и очень просты в использовании. Однако есть и минусы у таких видов зажигалок, поскольку довольно часто владельцу мешает шнур, а также их невозможно использовать, если отключено электричество. К тому же есть риск поражения электрическим током, если совершенно случайно провод зажигалки попадёт под огонь.
Пьеза-зажигалки
У этого вида зажигалок практически не имеется минусов в процессе использования. Их действия обосновано работой пьеза-кристалла, который способен создавать ток. При воздействии на этот кристалл возникает несильный разряд, помогающий газу воспламениться. Единственным минусом этих зажигалок является невозможность ремонта, когда пьеза-элемент выработает весь свой ресурс.
Однако не бывает ничего вечного - все когда-то ломается и приходит в негодность. А выбор остается за вами!