Работа в Бердске: Бухгалтера на зарплату 50 000 рублей срочно разыскивает ЦГБ
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
19.08
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Работа в Бердске: Бухгалтера на зарплату 50 000 рублей срочно разыскивает ЦГБ

4:23:508/19/2021Фото: pixabay.com
0

Центр занятости населения предлагает 88 вакансий для горожан.

работа вакансия
Предлагается работа

Центр занятости населения опубликовал новый список с предложением о работе для жителей Бердска. Всего в нем 88 позиций. Размер заработной платы самый разнообразный. Размер платы за турд в месяц зависит от умений и навыков соискателей.

Подросток убил всю свою семью в РФ: вердикт суда
Большая потеря для РФ: умер Андрей Юрасов
Крушение самолета в Подмосковье: выживших нет
Остались двое маленьких детей: в Москве убили 32-летнюю девушку
Лавров впервые сделал громкое заявление о талибах после захвата
Талибы сказали, как и когда будут казнить афганцев
Кому нельзя есть яблоки: врач рассказал об опасности
Гани заявил о крупном заговоре против него
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Нападение на россиянок на девичнике: почему вмешалась Госдума
Скончалась 25-летняя участница Олимпиады-2016
Удар в спину: Украина арестовала 13 российских самолетов
Трагедия в Турции: 35 людей погибли на яхте в один миг
Потеря для РФ: Елена Стефанович умерла прямо в реанимации
"Вернуть Крым": крымские татары резко ответили Зеленскому
Обсуждает вся страна: адвокат по делу Ефремова внезапно умер
В ГД сказали, кто в МВД прикрывал главу ГИБДД Ставрополья
вакансияработа
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

Нашли подходящую?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскРабота в Бердске: Бухгалтера на зарплату 50 000 рублей срочно разыскивает ЦГБ
4:23:50 8/19/2021
Работа в Бердске: Бухгалтера на зарплату 50 000 рублей срочно разыскивает ЦГБ
Столото в тираже 1402 "Руссое лото" 22 августа 2021 года подарит поездки в Санкт-Петербург и разыграет суперприз
4:20:25 8/19/2021
Столото в тираже 1402 "Руссое лото" 22 августа 2021 года подарит поездки в Санкт-Петербург и разыграет суперприз
21 058 новых зараженных коронавирусом выявили в России за сутки
4:19:52 8/19/2021
21 058 новых зараженных коронавирусом выявили в России за сутки
БердскКто такой новый начмед ЦГБ Бердска Рэм Волков?
3:59:46 8/19/2021
Кто такой новый начмед ЦГБ Бердска Рэм Волков?
Пропавшую 9-летнюю Настю Муравьеву нашли расчлененной в камышах: видео с места трагедии
3:55:54 8/19/2021
Пропавшую 9-летнюю Настю Муравьеву нашли расчлененной в камышах: видео с места трагедии
Выпускник школы из Якутии попытался убить следователя по делу казанского стрелка Ильназа Галявиева в Москве. Подробности покушения
3:54:38 8/19/2021
Выпускник школы из Якутии попытался убить следователя по делу казанского стрелка Ильназа Галявиева в Москве. Подробности покушения
Матери Афганистана бросают младенцев через колючую проволоку аэропарта солдатам. Отчаянная попытка спасения детей на видео
3:27:42 8/19/2021
Матери Афганистана бросают младенцев через колючую проволоку аэропарта солдатам. Отчаянная попытка спасения детей на видео
Тело шестого погибшего при крушении вертолета Ми-8 подняли со дна озера на Камчатке
3:09:19 8/19/2021
Тело шестого погибшего при крушении вертолета Ми-8 подняли со дна озера на Камчатке
Новый учебный год стартует в Новосибирской области в очном формате
2:59:07 8/19/2021
Новый учебный год стартует в Новосибирской области в очном формате
Ученые раскрыли секрет сильной тяги к спиртному
2:46:25 8/19/2021
Ученые раскрыли секрет сильной тяги к спиртному