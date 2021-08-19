Центр занятости населения опубликовал новый список с предложением о работе для жителей Бердска. Всего в нем 88 позиций. Размер заработной платы самый разнообразный. Размер платы за турд в месяц зависит от умений и навыков соискателей.
Работа в Бердске: Бухгалтера на зарплату 50 000 рублей срочно разыскивает ЦГБ
4:23:508/19/2021
Центр занятости населения предлагает 88 вакансий для горожан.
Центр занятости населения опубликовал новый список с предложением о работе для жителей Бердска. Всего в нем 88 позиций. Размер заработной платы самый разнообразный. Размер платы за турд в месяц зависит от умений и навыков соискателей.
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