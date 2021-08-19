Центр Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «Дельта»
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Центр Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «Дельта»

4:59:138/19/2021Фото: pixabay
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Сделанная конструкция вакцины уже существует.

Спутник будет бороться с дельтой
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что специалистам учреждения удалось модернизировать вакцину Спутник под штамм «дельта».

- В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины, — заявил Гинцбург.
Однако еще рано говорить о степени эффективности такой вакцины, отметил ученый.

- Все начали делать вакцину на основе последовательности «Дельта»-штамма, а будет ли она лучше (существующих препаратов.) против «Дельта»-штамма, априори никто сказать не может, — признал Гинцбург.

17 августа для борьбы с «Дельта»-штаммом Гинцбург порекомендовал после двух инъекций вакцины Pfizer использовать в качестве третьего компонента «Спутник Лайт».

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вакцинациякоронавирусштамм «Дельта»
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