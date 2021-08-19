Центр Гамалеи модифицировал «Спутник V» под штамм «Дельта»

Глава центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о том, что специалистам учреждения удалось модернизировать вакцину Спутник под штамм «дельта».
- В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины, — заявил Гинцбург.
Однако еще рано говорить о степени эффективности такой вакцины, отметил ученый.
- Все начали делать вакцину на основе последовательности «Дельта»-штамма, а будет ли она лучше (существующих препаратов.) против «Дельта»-штамма, априори никто сказать не может, — признал Гинцбург.
17 августа для борьбы с «Дельта»-штаммом Гинцбург порекомендовал после двух инъекций вакцины Pfizer использовать в качестве третьего компонента «Спутник Лайт».