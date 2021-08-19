Единая Россия хочет запретить въезжать в страну русофобам
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Единая Россия хочет запретить въезжать в страну русофобам

4:40:508/19/2021Фото: pixabay
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Соответствующий законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.

Русофобы не смогут въехать в Россию

Депутаты Единой России разработали новый проект закона, согласно которому въезд в РФ будет запрещен тем, кто проявлял ненависть и вражду к русскоязычному населению, а также тем, кто оскорблял ветеранов ВОВ. Об этом рассказал депутат Александр Хинштейн.

- Законопроект предусматривает запрет на въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства по ряду оснований", - сказал Хинштейн журналистам. В частности, речь идет о людях, которые "возбуждают ненависть, вражду, унижают людей по национальному, расовому, религиозному, языковому признаку, оскорбляют память защитников Отечества, унижают честь и достоинство ветеранов Великой Отечественной войны.

По словам депутата, основаниями для запрета на въезд также станут осквернение символов воинской славы России, причинение вреда воинским захоронениям, памятникам, стелам, обелискам и другим мемориалам в память о погибших при защите Отечества, распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в военные годы, о ветеранах, пропаганда, демонстрация, изготовление нацистской или экстремистской символики, а также отрицание фактов, установленных приговором Нюренбергского трибунала, одобрение преступлений нацистов.

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