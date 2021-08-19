В Минобре ответили на жалобы родителей о покупке школьной формы SAMM в Новосибирске
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В Минобре ответили на жалобы родителей о покупке школьной формы SAMM в Новосибирске

5:03:398/19/2021Фото: PxHere
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В Министерстве образования Новосибирской области прокомментировали сообщения о навязывании дорогой школьной формы от единственного производителя.

Родители не обязаны покупать форму в конкретно указанном магазине

Министр образования Новосибирской области дал комментарий на фоне участившихся обращений родителей по поводу требований образовательных учреждений покупать школьную форму от единственного продавца.

Сергей Федорчук, возглавляющий ведомство, напомнил, что внешний вид и определение школьной формы является одним из требований учреждений образования. Однако, школа не может заставлять родителей обращаться к конкретному производителю, и наличие таких требований может стать поводом для обращения в органы самоуправления и в министерство образования.

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть заявил, что решение о модели школьной формы принимается образовательным учреждением с участием родительского комитета.

Ранее стало известно, что родителей новосибирских школьников вынуждают покупать дорогие комплекты формы в фирме SAMM, при этом покупателей кроме цены не устраивает и качество одежды в том числе, пишет Атас.инфо.

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